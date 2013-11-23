MİT'in 'hakim koordine ederek' sahte isimle dinleme yapmasına HSYK incelemesi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın "kod" adı kullanarak, sahte isimler kullandıığı kişiler hakkında mahkemelerden dinleme izni alması hakkında Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu inceleme başlattı.

T24'te "MİT: Sahte isimle gazeteci dinlemeyi hâkimlerle koordineli yaptık!" başlığıyl yayımlanan MİT yazısının ardından Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu inceleme başlattı. Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, "Dinleme yapmak isteyen MİT de olsa isim saklayamaz" dedi.

"Kod" adıyla ile dinleme olayıyla ilgili olarak Radikal Ankara Temsicisi Deniz Zeyrek'e konuşan İbrahim Okur, "Kararı kim verdi, neye dayandırdı? Konunun incelenmesini istedim" şeklinde konuştu.

Konunun mevzuata aykırı olduğunu söyleyen İbrahim Okur, "Mahkeme mi kod isimleri kapattı, yoksa kod isimler doğrudan mı gönderildi? Bu detaylar önemli. "dedi.

Hakim MİT'i yalanladı

Dinleme kararında imzası bulunan hakimlerden Metin Özçelik ise, MİT ile kordineli çalıştıkları iddialarını yalanladı.

Hakim Özçelik, "Sadece kod adı varsa, talepte bulunan kurumun gerçek isimleri bilmediği kabul edilir" dedi.

Özçelik, isimlerin bilinmesi halinde yazılması gerektiğini söyleyerek, "Kod isim bu, gerçek isim bu " şeklinde yazılması gerektiğini vurguladı.

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