İlhan Cavcav'dan 'şike' tepkisi: Haysiyeti, şerefi, onuru olan insan böyle konuşmaz!

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray maçında kaleci Ferhat Kaplan’ın Galatasaraylı Wesley Sneijder’in şutuna uzanırken elini geri çektiği iddiası ve Stancu’nun Galatasaray kalecisi Sinan Bolat'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü atamamasının ardından dile getirilen “şike” iddialarına sert ifadeleriyle tepki gösterdi.

“Bir insanın Galatasaraylıyım demesi suç mu kardeşim?" diyen Cavcav, “Biraz olsun haysiyeti, şerefi, onuru olan insanlar hiç böyle konuşur mu?” dedi. Maç öncesinde, prestij gerekçesiyle primleri iki katına çıkardığını söyleyen Cavcav Habertürk TV'den Faik Çetiner'e değerlendirmelerde bulundu.

Cavcav’ın açıklamaları şöyle:

"Kaleci Ferhat’ın belki ayağı kaydı. Belki ters ayakta yakalandı. Belki daha iyi uzanabilirdi. Golde hatası yok değil. Elbette var. Ama kendisi güvendiğimiz dürüst, karakterli bir kalecidir. Öyle kaleciler var ki, yumurtluyor, avucunun içindeki topu kaçırıyor. Bu gole en çok üzülen kişi, kaleci Ferhat olmuştur."

‘Prim 500 bin liraydı’

Spekülasyonlara anlam veremediğini dile getiren Cavcav, “Hakan’ın ceza alanı içindeki hareketine hakem penaltı verse ne olacaktı! ‘Hakan bilerek penaltı yaptı’ mı olacaktı. Melo’nun atılması gerekirdi, hakem göstermedi. Kimse bunları söylemiyor. Bu sezon F.Bahçe’yi yendik, o maçta teşvik mi aldık yani! Bakın, bu maçın galibiyet primi de 500 bin liraydı. Mağlup olmak istesek bu primi vadeder miydik?” açıklamasını yaptı.

‘Biz onuru için yaşayan insanlarız’

Cavcav, 11 Mart’ta “Amcam G.Saray’da oynadı. Gönlümde şampiyon olması yatar ama Beşiktaş daha avantajlı gözüküyor” demişti. Buradan, bugüne taşınan polemiklere isyan eden Cavcav, “Çirkin yorumlar çok üzüyor. Sabaha kadar uyumadım. Bizler onuru için yaşayan insanlarız. G.Saraylı olmakla da her zaman iftihar ettim. Ama ben G.Birliği’nin başkanıyım. G.Saray’la 100 maç yapsam, 100’üne de zafer için çıkarım” dedi.

‘Bize bu yakıştırmayı yapanlar şerefsizdir....’

“Bize bu yakıştırmayı yapanlar bana göre şerefsizdir" diyen Cavcav'ın açıklamaları şöyle:

"Benim yaşım 80. Anamdan doğduğum zaman Gençlerbirliğili doğmadım. Ben 10 yaşında futbola başlamış adamım. Benim amcam zamanında Galatasaray'da oynamış. İstanbul 'da askerliğimi yaptım ve daima Galatasaray'ın maçlarına giderdim. Bir insanın Galatasaraylıyım demesi suç mu kardeşim?"

‘Primi ikiye katladım’

"Maçtan önce böyle bir telaffuz kesinlikle etmedim, bir tek size konuştum. Dün de antrenörümü çağırdım. Dedim ki; 'Kardeşim bu maç bizim için prestij maçıdır. Prim ne diyorsan onu yapalım.' Hoca 'primi ikiye katlayın' dedi. 'Bu maç bizim için bir prestij maçıdır' dedik. Bizim hasılatımız sattığımız futbolculardan ve Digitürk'ten gelen para. Ben bir maçta 1 trilyon para kaybedersem beni hiçbir takım ilgilendirmez."

‘Ferhat adam gibi adamdır, Stancu sabaha kadar uyuyamamış’

"Maça gitmedim televizyondan izledim. Keslinlikle böyle bir olay yok. Kaleciyle de konuştum. Ferhat adam gibi adamdır. Zaten başka türlü bizim kulübümüzde barınamaz. Stancu otobüste gelene kadar, sabaha kadar uyumamış. 'Kaleci çıktı diye ben vurdum. Fakat bir anda durunca topu tuttu' diyor."

‘Aziz Yıldırım'a sitem ediyorum’

"Bize bu gibi yakıştırmayı yapan insanlar bana göre şerefsizdir. Ben 37 senelik başkanlığım içinde ne maç aldım, ne de maç sattım. Herkes İlhan Cavcav'ı iyi tanısın. Aziz Yıldırım 3 sene Kulüpler Birliği başkanlığı yaptı. Ben Fenerbahçe Başkanı'na sitem ediyorum, kızıyorum. Her gün gazetelerde; 'yok havuzdan ayrılacağım, yok benim param az.' Kardeşim 4 tane büyük takım var. Diğer takımlar Fenerbahçe'nin piyonu mu? Yıldırım'a futbol adına sitem ediyorum. Yoksa benim onunla bir sorunum yok. İnşallah her sene şampiyon olur, üzerindeki şu dava pisliğini atar.

‘Beşiktaş dediğimi neden kimse söylemiyor?’

İki hafta evvel değerli yazar kardeşlerimiz 'İlhan bey senin şampiyonluk adayın kim?' dediklerinde Beşiktaş dedim. Onu neden kimse söylemiyor."