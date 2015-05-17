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Spor

Galatasaraylı savunmacılar dondu kaldı, Stancu büyük fırsatı kaçırdı

Rumen forvet maçın uzatma bölümündeki pozisyonda topa olması gerekenden çok yavaş vurdu

17 Mayıs 2015 02:50

Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Maçın son anlarında yaşanan bir pozisyon ise gerek tribündekileri gerekse de televizyon başındakileri şaşkınlığa uğrattı.

Hakemin "en az 4" dakika uzattığı maçta 5 dakika 10 saniye geride kalmıştı. Orta sahadan atılan uzun pasta ceza sahası dışındaki Mostapha El Kabir topu kafayla Galatasaray ceza sahasına aşırdı.

Topa en yakın isim Galatasaraylı Semih'di. Ntvspor'da yer alan habere göre, başarılı savunma oyuncusu üzerine gelen topu rahatlıkla uzaklaştırabilirdi ama büyük bir hatayla bıraktı. Semih Kaya'nın topu bıraktığını, maçtan sonra kaleci Sinan Bolat açıkladı. Sinan, "Semih benim bırak dediğimi zannetmiş" açıklamasında bulundu.

İşte o anda gerek tribündeki, gerek televizyon başındaki futbolseverler dondu kaldı. Çünkü şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan maçın son saniyesinde Gençlerbirliği'nin forveti Stancu golle burun burunaydı.

Ancak Rumen forvet de tıpkı Semih gibi büyük bir hataya imza attı ve belki de beklemediği bu topa olması gerekenden çok yavaş vurdu.

Stancu'nun kalecinin üzerinden aşırmak istediği top, Sinan Bolat'ın ellerinde kaldı.

 

 

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