Arınç'ın istifasına önce "af talebi" diyen İletişim Başkanlığı, paylaşımı bir dakika içinde değiştirdi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç'ın istifasını duyuran İletişim Başkanlığı, "görevinden affını talep etmiş" tweeti'ni "görevinden ayrılmayı talep etmiş" cümlesiyle değiştirerek yeniden paylaştı.

YİK Üyesi Bülent Arınç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğunu eleştirmesinin ardından başlayan tartışmalar sonrası istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arınç, kurul üyeliğinden ayrılma talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bildirdiğini ve onun da kabul ettiğini kaydetti.

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İletişim Başkanlığı açıklamasını değiştirdi

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını 'af talebi' olarak açıklayan İletişim Başkanlığı, Bülent Arınç'ın istifasında önce aynı kelimeyi kullandı, ardından 'istifa talebi' olarak açıklamayı revize etti.