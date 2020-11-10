İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan ‘Albayrak’ paylaşımı: Değerli hizmetler dolayısıyla en içten dileklerimle şükranlarımı sunuyorum

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Berat Albayrak'ın istifasının 27 saat sonra kabul edilmesi, yerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AKP Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’ın ilişkin paylaşım yaptı.

Altun paylaşımında, "Görev süresi boyunca hem enerji hem ekonomi alanlarında yaptığı çok değerli hizmetler dolayısıyla sayın Dr. Berat Albayrak’a en içten dileklerimle şükranlarımı sunuyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan sayın Lütfi Elvan’a yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını kabul etti. İstifa, Albayrak'ın açıklamasından 27 saat sonra, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan paylaşılan "Görevden af talebi kabul edilmiştir" ifadesiyle onaylandı.

Türk lirasının tarihsel rekorlarla değer kaybetme sürecinin ekonomi yönetiminde yarattığı sarsıntı sürüyor. 16 ay önce göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı'nın cuma gece yarsı görevden alınarak yerine Naci Ağbal'ın göreve getirilmesinden yaklaşık 36 saat sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'ın 'görevden af talebi', Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

27 saat sonra kabul edilen istifanın ardından bakanlığa Lütfü Elvan atandı.

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