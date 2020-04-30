İletişim Başkanı Fahrettin Altun: AB'nin terörle mücadelede doğru yerde olmadığını görüyoruz, bu kabul edilemez

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Afrin'de düzenlenen saldırıyla ilgili olarak, "Faili belli terör saldırısının sorumlusu aranmaz. Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz. Terör kınanır. Terörist ile savaşılır.Yaptığı basın açıklamasına baktığımızda ne yazık ki Avrupa Birliği’nin terörle mücadelede hâlâ doğru yerde duramadığını görüyoruz. Bu kabul edilemez" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 28 Nisan'da Afrin'de meydana gelen ve 40 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

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Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Faili belli terör saldırısının sorumlusu aranmaz. Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz.Terör kınanır.Terörist ile savaşılır.Yaptığı basın açıklamasına baktığımızda ne yazık ki Avrupa Birliği’nin terörle mücadelede hâlâ doğru yerde duramadığını görüyoruz. Bu kabul edilemez.



Şimdiye kadar tüm uyarılarımıza rağmen PKK/YPG’yi destekleyip silahlandıranlar, meşruiyet kazandırmaya çalışanlar ve ülkelerinde terör örgütüne faaliyet izni verenler dün Afrin’de yaşanan katliamın en önemli sorumluları arasındadır.



Bu saldırı göstermiştir ki terör örgütlerine verilen yeni “etiketler” teröristlerin şeytani doğalarını değiştirmemektir. Terör sivil halka, barışa ve istikrara zarar vermekte, telafisi mümkün olmayan acı sonuçlar doğurmaktadır.



Hayatını kaybeden sivillerin kimliği ve saldırının sınırın hangi tarafında meydana geldiği bu hain saldırının faillerine karşı girişeceğimiz mücadeleyi etkilemeyecektir. Biz Türkiye'yiz. Terörün tüm şekilleriyle mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz.



Bununla birlikte bu apaçık terör saldırısı karşısında hâlâ sözü eğip bükmeye çalışanları ve terör örgütü PKK’yla kirli ittifaklar içine giren gayrı milli unsurları da milletimizin vicdanına havale ediyoruz."