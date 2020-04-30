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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: AB'nin terörle mücadelede doğru yerde olmadığını görüyoruz, bu kabul edilemez

30 Nisan 2020 00:06

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Afrin'de düzenlenen saldırıyla ilgili olarak, "Faili belli terör saldırısının sorumlusu aranmaz. Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz. Terör kınanır. Terörist ile savaşılır.Yaptığı basın açıklamasına baktığımızda ne yazık ki Avrupa Birliği’nin terörle mücadelede hâlâ doğru yerde duramadığını görüyoruz. Bu kabul edilemez" dedi.

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