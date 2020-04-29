Hatay Valiliği'nden 40 kişinin öldüğü Afrin'deki saldırıya ilişkin açıklama: Bombalı aracı getiren şüpheli yakalandı

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, en az 35 sivil hayatını kaybederken, yerel güvenlik güçleri, saldırıyı YPG/PKK'nın düzenlediği belirtildi. Hatay Valiliği, Afrin'deki saldırıya ilişkin, "Patlayan aracı olay yerine getiren şüpheli şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır" bilgisini verdi.

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi. İlk belirlemelere göre en az 10 sivil öldü, onlarca sivil yaralandı. Daha sonra yapılan tespitlerde, yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ölen sivillerin sayısı 20’ye yükseldiği açıklandı. Mili Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise, en az 35 sivil hayatını kaybetti, 30’dan fazla sivili de yaralandı.

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Patlama sonucu çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yol üzerinde birden fazla araç yanarak kullanılmaz hale geldi.Yaralılar Afrin merkezindeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor. Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Hatay Valiliği: Bombalı aracı getiren şahıs yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olayın saat 15.40 sıralarında Afrin merkezindeki eski Afrin Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde gerçekleştiği ifade edildi. Saldırıyla ilgili olarak bir şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patlamanın da etkisiyle olay yerinde meydana gelen yangın söndürülmüş olup patlayan aracı olay yerine getiren şüpheli şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır."

Açıklamada, yaralıların tedavilerinin Afrin ve Hatay'daki hastanelerde devam ettiği bildirildi.

Bakan Soylu: PKK/YPG'nin yanına kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/YPG'nin Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Mübarek ramazan günü Afrin'de gerçekleştirilen bu saldırı, hain terör örgütünün yanına kalmayacaktır. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.