MSB'den Afrin'deki saldırıya ilişkin açıklama: Hayatını kaybedenlerin sayısı 11’i çocuk olmak üzere 40’a yükseldi

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü tankerin infilak etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11’i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47’ye yükseldi.

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bomba yüklü tanker infilak etti. Patlama sonucu çıkan yangın, tankere yakın olan araçların tamamen yanmasına neden oldu. Araçlarında mahsur kalan bazı sivillerin yanarak hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın ardından olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken çevredeki mağazalar ve arabaların büyük hasar gördüğü açıklandı.

MSB, konuya ilişkin yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG’nin, Afrin’de masum sivillere yönelik düzenlediği bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11’i çocuk olmak üzere 40’a, yaralıların sayısı ise 47’ye yükseldi."