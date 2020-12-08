İletişim Başkanı Altun, WhatsApp grubunda '5 maaş' iddiasını yalanladı: Tek maaşım var, aldığım huzur hakkını hayra hasenata harcadım

Sabah yazarı Hilal Kaplan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'un CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu' nun " Bu kadar işsizlik varken bir kişinin 5 maaş almasını vicdanınız kabul ediyor mu? " sözlerinin ardından WhatsApp grubuna yaptığı açıklamayı paylaştı.

Manas Üniversitesi'nde mütevelli heyet başkanlığı da yapan Altun, buradan ücret almadığını ve eşinin sadece öğretim üyesi olduğu Marmara Üniversitesi'nden ücret aldığını açıkladı.

Öne sürülen iddialara karşı yasal hakları sonuna kadar kullandıklarını belirten Altun, "Bu yalanlar kanımıza dokunsa da bizi kamçılıyor" dedi.

Twitter hesabından Altun'un mesajını paylaşan Kaplan, "Altun çiftine yönelik '5 maaş' iftirası hakkında İHL grubuna yazdığı mesajı izniyle yayınlıyorum. Altunlara atılan iftiralar, eşimle bana atılanlara çok benzediği için bu meseleyi 'kişisel' alıyorum. Ama ne yapsak/desek de müfteriliklerine devam edecekler biliyorum... Allah ecrini verir" dedi.