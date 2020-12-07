Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması: Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmelerinde hükümetin 2021 yılı bütçesini eleştirdiği sırada AKP sıralarından gelen "Aday ol aday" sözlerine, “Benim aday olamayacağımı size kim söyledi. Kim söyledi? Ben ne istiyorum. Ben tek adam rejimi istemiyorum. Ben ülkesinde esnafın ensesinde boza pişiren bir yönetim istemiyorum. Ben parlamenter sistem istiyorum. Demokratik, halkçı parlamenter sistem istiyorum. Ben her kuruşun hesabını veren bir siyaset anlayışı istiyorum" yanıtını verdi.

TBMM'de 2021 yılı bütçe görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Dünyanın hangi ülkesi Tank-Palet fabrikasını başka bir ülkeye teslim etmiştir. Bu milletin namusudur. Erdoğan dedi, 'Fabrikanın satışı söz konusu değil'. Doğru satışı olmadı, bedava. Peşkeş çekildi" şeklinde konuştu.

"Beşli çetenin yatırımlarını kamulaştıracağız ve alacağız"

Kılıçdaroğlu, kamu yatırım projelerinin hükümete yakın şirketlere verilmesini eleştirirken, "Buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Allah'ın izniyle iktidar olacağız ve bu soygun düzenine son vereceğiz, beşli çetenin bizim torunlarımızı dahi sömürecek olan yatırımlarını kamulaştıracağız ve alacağız" ifadesini kullandı.

Merkez Bankası'nın net rezervlerinin eksiye düşmesini de eleştiren Kılıçdaroğlu, "Biz yerli ve milliyiz diyorlar, yerli olduğunuzdan şüphem yok ama milli olduğunuz konusunda şüphelerim var. Bir ülkenin milli olduğu parasından anlaşılır, şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin bankalarında mevduatın yüzde 56,3'ü Amerikan doları ile. Bu nasıl bir millilik, nasıl bir politika ki ülkeyi bu hale getirdi. Türk Lirası'nı kim itibarsızlaştırdı, Türk lirasını kim bu hale getirdi" açıklamasında bulundu.

"Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?"

Ayrıca Kılıçdaroğlu, AKP sıralarından gelen "Aday ol" çağrısına, "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi? Ben tek adam rejimi istemiyorum. Ben parlamenter sistem istiyorum. Ben her kuruşun hesabını veren bir siyaset anlayışı istiyorum" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da adını anarak Basın İlan Kurumu'nun tirajı çok düşük ancak hükümete yakınlığıyla bilinen gazetelere ilan verdiğini de şu sözlerle ifade etti:

"Basın İlan Kurumu ceza veriyor. Basın ilan kurumu aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti soyuluyor. Gazetenin tirajı yok. 5 tane gazete çıkar. 50 bin de. Gazetelerin tirajları devlet tarafından denetlensin para ona göre verilsin. 150 bin tirajlı Güneş gazetesi vardı. Kapatıldı. Demek ki bir şey vardı burada."

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Sağlıkçılar 24 saat çalıştılar. Çocuklarını bile görmediler. Sağlıkçıların başarısını hep beraber alkışladık. Sağlıkçıların önüne hastaları gönderen kimdi? Önlemi almayan kimdi? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yanlış, eksik bilgileri veren kimdir? Saygın bir devlet vatandaşlarına yalan söylemez. Hangi gerekçeyle vatandaşları toplayıp kafalarına çay attınız?

"Doktorların başarısını kendinize mal etmeyiniz. Sağlıkçıların tamamı devlet memurudur. Yapmamız gereken bütün sağlıkçıları alkışlamaktır. Birer aylık ikramiye vermediniz.

"156 ülkeye yardım yaptınız. Şu soruyu sormadınız mı: 5 tane maskeyi dağıtmak için kendi içinizde tartıştınız. Biz dağıtmak istedik. Vay CHP'li belediyeler nasıl dağıtır? Söyledik, herkese eşit davranacağız. CHP'li belediyeler yardım kampanyası açtılar banka hesaplarına el koydunuz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllarca devam ettirdiği aşevi var. Banka hesabında biriken paralara el koydunuz. Bu insanlık dışı bir şey, Bu hesaba el koydunuz diyemediniz.

"Bu bütçe ne bütçesi Allah aşkına. Bu bütçe haramzadelerin bütçesidir. Niye yetkiler bir kişide bağlandı? Orta vadeli program yayınlandı mı? Yayınlanmadı. Sordunuz mu niye zamanında yayınlanmadı? Kim engel oldu? Tek başınasınız. Yasağın bile gereğini yerine getiremiyorsunuz. Siz yine elinizi kaldırıyorsunuz? Kanun çıkardık ya.

"Hangi yürütme organı olursa olsun Anayasa'nın gereğini yapmak zorunda.

"Tüyü bitmemiş yetimin hakkına sahip çıkmak zorundayız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını bir kenara bıraktınız. Dolar lordlarının arkasında kale gibi durmaya başladınız.

"Geçen hafta burada bir araştırma önergesi tartışıldı. 128 milyar dolar kime satıldı diye. Dolar düşüktü o zaman, hayır dendi. Evde çocuklarınız sorarsa ne cevap vereceksiniz. 128 milyar dolar kimse satıldı. Emekli mi aldı, köylü mü aldı, kuaför mü aldı. Kim aldı bu parayı, bu soru havada.

"Milli iradenin tecelligahı olan kurum bunu araştırmayın, malı götürene de dokumayın dediği zaman bu kurumun saygınlığına da gölge düşer. Tüyü bitmemiş yetimin hakkına saygı duymanız. Geçmişte Merkez Bankası'nda başkanlık yapan saygıdeğer bir milletvekilimiz, 35 yıldır merkez bankasında çalıştım ve eksik rezervle karşılaşmadım dedi.

"Merkez Bankası'nın kasası eksi 47 milyar dolar"

"Merkez Bankası'nın kasası eksi 47 milyar dolar. Kim bu ülkeyi bu hale getirdi? Yani bu çocuklarımızın ödeyeceği para. 128 milyar doları araştırmayın, eksi 47 milyar doları araştırmayın. Kanaryalar ne kadar yaşar diye önerge verin. Kanaryaları öğrenelim.

"Biz yerli ve milliyiz diyorlar, yerli olduğunuzdan şüphem yok ama milli olduğunuz konusunda şüphelerim var. Bir ülkenin milli olduğu parasından anlaşılır, şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin bankalarında mevduatın yüzde 56,3'ü Amerikan doları ile. Bu nasıl bir millilik, nasıl bir politika ki ülkeyi bu hale getirdi. Türk Lirası'nı kim itibarsızlaştırdı, Türk lirasını kim bu hale getirdi.

"18 yılda bütçeden yapılan faiz ödemesi 492 milyar dolar.

"Beşli çetenin bütün yatırımlarını kamulaştıracağız ve alacağız"

"Arkadaşlar, sizin saygıdeğer Genel Başkanınız çıkıp milletin önüne ‘Ey Kılıçdaroğlu, burada milletin cebinden 5 kuruş para çıkmayacak dedi mi' şimdi milletin cebinden milyon dolarla çıkıyor. Her söylediğim cümle doğrudur. Genel başkanlar veriye dayalı konuşmalıdır. Aklını kiraya verenler, gerçekleri göremezler. Bakınız yerli ve milliyim diyordunuz gayri milli bir ittifak. İhaleyi alan kim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Neden Amerikan doları ile ihale yaptınız. Haydi diyelim kabul ettik, itiraz organı Londra Mahkemeleri… Sizin yerli ve milli anlayışınızın bu mu. 5'li çete denilen gruba Türk lirası eridikçe kur farkı ödüyorsunuz. 2014-2019 kaç lira kur farkı ödendi? Sayıştay raporlarına göre 61 milyar 719 milyon 322 bin lira kur farkı ödendi. Çiftçiye ne verdiniz? Esnafa, kahveciye dükkânı kapat dediniz, esnafa ne verdiniz. Borç verdiniz borç. Sonra da gırtlağına bineceksiniz borcunu ver diye.

"Ama buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Allah'ın izniyle iktidar olacağız ve bu soygun düzenine son vereceğiz, 5'li çetenin bizim torunlarımızı dahi sömürecek olan yatırımlarını kamulaştıracağız ve alacağız. Esnafa manava değil, 500 milyar lirayı Katar'a verdiniz. Maçların yayınlanma hakkını Katar'a verdiniz. Dolar aldı başını gitti, ben anlaşmaya uymuyorum dedi. Binlerce esnafa bir kuruş para vermediniz, bir Katarlı firmaya tek sefer 90 milyon dolar indirim yaptınız.

"Tank Palet bedava verildi"

"Anlaşma var, o parayı vermesi gerekiyor. Sadece bu mu, hayır. Dolar üzerinden de değil Türk lirasına çevirin ve sabitleyin dediler, onu da yaptılar. Bana söyler misiniz Allah aşkına, bir firmaya bunu yapıyorsunuz, işçiye de günlük 38 lira ile krallar gibi yaşa diyorsunuz. Çiftçinin malına göz konuldu. Her yıl bütçeden milli gelirin yüzde 1'i oranında çiftçiye destek verilmesi gerekiyor ama verilmiyor. Türkiye'nin milli geliri var ve açar bakarsanız, çiftçinin bu iktidardan 210 milyar lira alacağı var. Çiftçinin geçinebileceği mallarda el koydunuz. Esnaf, çiftçi bu durumda, çöplerden kağıt toplayan vatandaşlar var ama sizlerden bazıları. Ama onların bazıları ve bazı adamları, bir maaş değil, iki maaş değil, üç değil, beş maaş alıyorlar. Bu kadar işsizlik varken bir kişinin 5 maaş almasını vicdanınız kabul ediyor mu? Ahlak, vicdan kabul eder mi bunu? Tank Palet fabrikası bu ülkenin namusudur. Dünyanın hangi ülkesi Tank Palet fabrikasını başkasına teslim etmiştir. 128 milyar dolar kimlere sattınız diye soruyoruz. 1 dolar bile olsa bu memleketin namusu var orada. Bu ülkenin sırları var orada. Ethem Sancak'ın hangi tank yapma işi var bana söyler misiniz? Tank Palet'in Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir şey söz konusu değil diyor Erdoğan, doğruya doğru. Bir kuruş bile alınmadı, bedavaya verildi orası. Özelleştirmedik diyor, kendi imzaladığını okumamış belli ki. Tank Palet vatandır, vatan satılmaz diyen işçilerin gözlerinden öpüyorum. "

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