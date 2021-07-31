İletişim Başkanı Altun'dan Konya açıklaması: Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur, yalandır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Konya'daki 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Altun, "Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur, yalandır." dedi.

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Hasanköy Mahallesi'nde, saat 18.50 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi katledildi. Saldırgan ya da saldırganlar saldırı sonrası evi de ateşe verdi.

Altun şu açıklamaları yaptı:

"Konya’da meydana gelen vahşi katliamda hayatını kaybedenlere Cenabı Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum.



Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provakasyondur, yalandır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir.

Faillerin en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmeleri için olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir.

Toplumu bölmek ve halkı birbirine düşürmek için bu vahşi olayı istismar etmeye çalışan fırsatçı ve sorumsuz şahısları itidale davet ediyoruz.

Medyamızı ve kamuoyumuzu olayla ilgili yaratılan bilgi kirliliği konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz.

Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki birlik ve beraberliğimizi ne bölücü unsurlar, ne de böylesi elim bir hadiseyi istismar etmeye çalışan kötü niyetliler bozabilir.



Biz biriz, beraberiz, Türkiyeyiz."

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