İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık: Tarikatların ve cemaatlerin çoğu afyona dönmüş durumda, vatandaşlarımız oralardan uzak durmalı

İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık, Tarikatların ve cemaatlerin çoğu çığırından çıkmış, afyona dönüşmüş durumdadır." düşüncesini dile getirdi.

Eliaçık sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, "Dinlerini öğrenmek ve yaşamak isteyen vatandaşlarımız oralardan uzak durmalıdırlar. Bir tarikata, cemaate, girmeden de iyi bir müslüman pekala olunur. Gerçek din sevgi, ahlak ve adalet getirir." ifadesini kullandı.

Uşşaki tarikati lideri Fatih Nurullah 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı.

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