İlaçlardaki katkı payı artıyor

Bazı ilaçların katkı payına 1 Ekim'den itibaren zam geliyor. Hayata geçecek yeni uygulamayla 218 ilaçta artık daha çok katkı payı ödenecek.

Adı 'Taban fiyatı uygulaması' olan uygulamaya göre, aynı etken maddeye sahip ilaçların tek fiyatı olacak ve fiyatları SGK belirleyecek.

Eczenelerde artık daha çok para ödenecek

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, Habertürk'e yaptığı açıklamada, düzenlemenin kalp, mide, tansiyon gibi 218 ilacı kapsadığını belirterek taban fiyatı ayarlamasının ilaç sektöründeki fiyat yüksekliğini aşağıya çekmeye yarayabileceğini söyledi.

Daha fazla ilaç farkı ödenecek

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, ilaç fiyat farklarının arttığını belirtti. Saydan, "Taban Birim Fiyat Uygulaması sistemine geçilmesi sonucunda vatandaşlar eczanelerimize geldiklerinde daha fazla ilaç fiyat farkı ödeyecekler" dedi.