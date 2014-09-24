Yurt dışından ilaç almak için eczanelere başvurulacak

Türk Eczacıları Birliği (TEB), yurtdışından ilaç getirtmek zorunda kalan hastaların işlemlerini kolaylaştırmak üzere yeni bir uygulama başlatıyor. Halen sadece TEB'in Ankara ve İstanbul'daki iki merkezine yapılabilen ilaç başvuruları, artık Türkiye genelindeki 25 bin eczaneden birine yapılabilecek. Bu şekilde, hastalar bu iki merkeze evrak göndermek için kargo, posta ücreti ödemek zorunda kalmayacak. Ayrıca reçete hatası, evrak eksikliği nedeniyle uzayan süreç de kısalmış olacak.

Hürriyet’in haberine göre, eczaneler, ilaç başvurusu yapıldığında hastanın reçetesini inceleyerek eksiklik ya da hata durumunda anında uyarıda bulunacak. Bu sayede hasta reçeteyi yazdırdığı sağlık kurumundan uzaklaşmadan düzeltme imkânı bulacak ve yurtdışı ilaç başvurusu en doğru şekilde yapılacağından gecikmeler son bulacak.

‘İlaç ve sağlık ticari bir mal değildir’

Konu hakkında TEB yönetimi, yurtdışından ilaç getirme işleminin özel şirketlerce de yapılmasına izin verilmesi görüşüne karşı çıktı. TEB yönetimi, "Bu hizmetin tamamen kar amacı güden özel şirketler aracılığıyla da yapılmasına müsaade edilmesi halinde, hastalarımızın ve kamu maliyesinin ciddi zarar göreceğini belirtmek isteriz. Bulunamayan ilaçlar ile ilgili yapılması gereken, bu hizmeti olabildiğince çok özel firmaya vererek getirtmek değil, yetkililerin kontrolü ile ruhsatı olmayan ilaçlara ruhsat verilmesidir. Unutulmamalıdır ki; ilaç ve sağlık ticari bir mal değildir. İlaç rekabet kavramı ile karşı karşıya geldiğinde, insan sağlığı hiçe sayılacak ve artık 'para' konuşacaktır" uyarısı yaptı.

TEB'in kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olduğu vurgulanarak, "TEB, hastanın ve kamunun yararını bir arada sağlamaya devam edecek; hastalarımızın ilaca zamanında ulaşmasını ve kamu açısından bunun en az maliyetli şekilde yapılmasını sağlamayı sürdürecek" ifadesi kullanıldı.