İlaçlara 'fiyat farkı' adı altında örtülü zam geliyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, SGK'nun 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki (SUT) eşdeğer ilaç uygulaması için yeni bir fiyat hesaplaması getirdiğini söyledi.

Nurten Saydan yaptığı yazılı açıklamada, ilaç fiyat farklarının arttığını belirterek, "Taban Birim Fiyat Uygulaması sistemine geçilmesi sonucu vatandaşlar eczanelerimize geldiklerinde daha fazla ilaç fiyat farkı ödeyecekler" dedi.



SUT'daki eşdeğer ilaç uygulaması için SGK tarafından 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir fiyat hesaplaması getirildiğini hatırlatan Saydan, "Öncelikle 15 etken madde ile başlayacak olan bu uygulama, kısa bir süre sonra tüm ilaçları kapsayacak. İsmi , Taban Birim Fiyat Uygulaması olan bu sisteme geçilmesi sonucu vatandaşlar eczanelere geldiklerinde daha fazla ilaç fiyat farkı ödeyecekler" dedi.

Ülkemizde herkesin bildiği gibi, buğday eken çiftçinin, devletin buğday taban fiyatı açıklamasını, tütün eken çiftçinin tütün taban fiyat açıklamasını beklediğini belirten Saydan, "Ancak bu sefer 1 Ekim itibariyle 76 milyon vatandaş SGK'nın ilaç taban fiyatını açıklamasını, ne kadar daha fazla ilaç parası ödeyeceğim, endişesi ile bekleyecek. Vatandaşlar, eczanelerimize geldiklerinde halen ilaç katılım payı, muayene ücreti, reçete parası (3 kutuya kadar 3 TL sonra kutu başına 1 lira olarak) ve ucuz ilaca göre kendi ilacının farkını ödemekte, bunu öderken bile zorlanmaktadır. Bu yeni uygulama, hastanın cebinden çıkan paranın artmasına neden olacaktır" dedi.

Her ilacı farklı fiyat

Nurten Saydan, sağlık sistemindeki aksaklıkların önlenmesi yerine, vatandaşın ilaca ulaşımını engelleyen, ya da güçleştiren düzenlemelerin yapılmasının halk sağlığını tehdit eder boyuta ulaştığını belirterek, "İlaç taban fiyat uygulaması ile hangi ilaç yazılırsa yazılsın, SGK'nın belirlediği fiyat ödenecek. Bu demek oluyor ki; neredeyse her ilaca fiyat farkı çıkacak. Başlangıç paketi olarak ilk grupta yer alan mide, antibiyotik, kalp, tansiyon, hepatit B, astım hastalarının kullandıkları tedavi gruplarındaki etken maddelere göre, vatandaşlar raporlu olsalar bile, ilaç fiyat farkını ödeyecekler ve bu farklar artacak" dedi.

Alo 170'i arayın

Vatandaşlarının sağlığından sorumlu Sağlık Bakanlığı'nın 'Taban Birim Fiyat Uygulaması' için ne yapmayı düşündüğünü bilmediklerini belirten Saydan, "Vatandaşın sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisi için gereken ilaçlara zorlanmadan ulaşabilmesi en temel hakkıdır. Bunu sağlamak ta Sağlık Bakanlığı'nın görevidir. Vatandaşlarımızın 1 Ekim'den itibaren fiyat farklarının yükseleceğini bilmesini ve duyarlılıklarını 'ALO 170' hattını arayarak göstermelerini istiyoruz" dedi.