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Sağlık

'İlaç firmaları kâr getirmediği için kanser ilacı üretmiyor'

Britanya bilim dünyasının önde gelen isimlerinden Paul Workman, son 20 yılda kansere ilişkin pek çok şey öğrenilmesine rağmen yeni ilaçlar üretilmemesini ilaçların kâr getirmemesine bağladı

26 Ekim 2014 17:49

Londra’daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü’nün başkanı Paul Workman, “Kanseri anlama konusunda alınan olağanüstü mesafelere rağmen, yeni ilaçların bir türlü geliştirilmemiş olmasının arkadında finansal gerekçeler bulunduğunu iddia etti. Workman, ilaç firmalarının yeterince karlı bulmadıkları ilaçlara yatırım yapmadığını söyledi. 

Daily Mail’de yer alan habere göre, Britanya’nın önde gelen akademisyenleri arasında gelen Profesör Workman’a göre “kanserle savaşın ivmesini yitirdi, yeni kanser ilaçları geliştirilmesine yönelik zincir bir noktada kırıldı.” 

Kanserde ‘kişiye özel’ tedaviler alanında etkileyici bir ilerleme kaydedildiğini hatırlatan Workman, “Ancak süreç, kanserin biyolojisi ve genetiğini anlama konusunda son 20 yılda yaşadığımız olağanüstü ilerlemeyle başa baş gitmiyor. Bundan çok daha iyisini yapabilirdik ve yapmalıydık” dedi. 

Kendisi de kanser hastası olan 62 yaşındaki Prof. Workman, bilim insanlarının kanserle ilişkili görülen 500 kadar protein keşfettiğini, ancak bunların sadece yüzde 5’yle ilgili ilaç geliştirildiğini söyledi. Workman, yeni ilaçlar için gerekli klinik deneylerin çok pahalı olduğunu, firmaların bu yüzden riskli ilaçlara yatırım yapmadığını belirtti. 

Workman'a göre kanser tedavisinin yeniden hızlanması için özel ilaç firmaları ve akademik organizasyonlara gerçekten yeni kanser ilaçları geliştirmeleri durumunda teşvik sağlanması gerekiyor.

 

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