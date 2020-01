Meme kanseri en az hangi ilde görülüyor?

Meme kanseri vakalarının en az olduğu ilin Hakkari olduğu, bunun da doğum oranının yüksek olmasından kaynaklandığı açıklandı.

'Meme Kanseri Farkındalık' ayı nedeniyle Hakkari Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Erdinç Mercan, meme kanseri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dr. Mercan, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri'nin (KETEM), 2002 yılında Türkiye genelinde 11 ilde kurulduğunu ve bu sayının 2014'te ise 134'e ulaştığını söyledi.

Dünyada her yıl 30 bin kadına meme kanseri tanısının konulduğunu ve dünyada her 11 dakikada bir kadının hayatını kaybettiğini ve her 3 dakikada bir de bir kadına yeni bir meme kanseri tanısı konulduğunu söyledi. Dr. Mercan, meme kanserinde en önemli faktörün ailesel yatkınlıklar ve hormonel bir takım etkiler olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İlk doğum yaşının 40'ın üzerinde olması riski artıran durum. Ya da 2 yıldan az emzirme meme kanserinde riski arttırır. En önemli meme kanseri belirtileri memede kitle, kızarıklık, şişme, kolda ödem gibi bir takım durumlardır. Meme kanserinde hastalar öncelikle kendi vücutlarını tanımalı ve kadınlar her ay mutlaka meme muayenelerini kendi kendilerine yapmalılar. 40 yaş üzeri bulunan bütün kadınlar mutlaka bulunduğu illlerin KETEM birimlerine başvurmalarında fayda vardır. Hakkari genelinde doğum yaşının genç olması, sık doğumların yapılması nedenleriyle meme kanserinin Hakkari'de az olduğunu görmekteyiz."