"İktidarınız yerin dibine batsın" diyen 'o adam' konuştu: Mahalle bakkalını mı kınasaydım?

Ankara'da 37 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında yakını Destina Kaynak'ı kaybeden ve "Yerin dibine batsın iktidarınız, yerin dibine batsın paralarınız” sözleri nedeniyle Yeni Akit gazetesince hedef gösterilen C.D, "Ne yapsaydım? Mahalle bakkalını mı kınasaydım?" dedi.

Ankara'da meydana gelen saldırının ardından, olay yerine gelen C.D, yaşadıklarının etkisiyle sitem etmiş ve Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yeni Akit'in "Bu adam kim?" başlıklı haberinde kullanılan dile sosyal medyadan tepkiler gelmiş, yüzlerce kullanıcı #oadambenim hashtaginde Destina Parlak'ın yakınına destek veren mesajlar paylaşmıştı. Sözcü'den Deniz Ayas'a konuşan C.D, "Yerin dibine batsın iktidarınız, yerin dibine batsın paralarınız. Hiçbiri o genç kızın hayatından önemli değil. Dininiz de yerin dibine batsın." sözleri nedeniyle kendisini eleştirenlere, "Bu olayı engellemesi gereken onlar değil mi? Ne yapsaydım? Mahalle bakkalını mı kınasaydım?" diyerek tepki gösterdi.

"Aksine Trabzonluyum"

Sosyal medyanın “sözleri için” ikiye bölündüğü C.D. Ankara’da özel bir şirkette çalıştığını ve hain saldırıda yaşamını yitiren Destina Peri Parlak’ı bulabilmek için hastaneye gittiğini anlattı.

Olay gecesi evinde maç izlerken ortak arkadaşlarının arayıp “Destina’yı arıyoruz” demeleri üzerine hastaneye onların yanına gittiğini anlatan C.D. hastane önünde kendisine uzatılan mikrofona olayın sıcaklığıyla duygularını aktardığını şöyle anlattı; “Dün gece ‘yerin dibine batsın’ diye haykıran bendim. Öyle düşündüren nedir, niyedir bilmem ama herkesin ‘kesin doğuludur’ dediğinin aksine Trabzonluyum. Herkesin ‘dinsiz bu’ dediğine rağmen beş vakit namaz kılmasam da cuma namazını kaçırmayan, oruç tutan bir insanım. Arada iki kadeh içen de birisiyim. Yani ortalama bir Anadolu insanıyım”

"Eve ekmek götürme derdindeyim"

Küçük yaşta; annesini,babasını ve kardeşini trafik kazasında kaybettiğini anlatan C.D. sosyal medyada kendisi için çizilen “Kızılay’a gezmeye çıkmış zengin çocuğu” imajına da tepki gösterdi. C.D. kendisini “Ben sadece bir emekli maaşı olduğu için en büyük kardeşi ODTÜ’yü bırakmak zorunda kaldığı diğer üç kardeşin üniversite bitirdiği yoklukla büyümüş evine ekmek götürmeye çalışan bir ailenin ferdiyim. Üniversiteyi harç para için okuyarak tamamlayabildim” diye tanıttı.

"Müslümanlar camiden çıkıp bomba patlatıp insan öldürmezler"

Yandaş medyanın büyük puntolarla verdiği “dininiz de yerin dibine batsın” sözünü İslam adına terör estiren IŞİD gibi örgütler için sarf ettiğini belirten C.D. “Bana göre ‘gerçek Müslüman camiye gidip dünya ve ahiret için iyilik yapmaya çalışan yaşlı amca, evinde iki büklüm namazını kılıp iyilik için dua eden teyzedir’ Müslümanlar camiden çıkıp bomba patlatıp insan öldürmezler, çarpıtmak kolay ama kastettiğim budur” diye konuştu.