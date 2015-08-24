İktidara yakın 9 gazete, şehit yüzbaşının yarbay ağabeyi Mehmet Alkan'ın isyanını da görmedi!

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde, Ayvalık Köyü'ndeki Jandarma Karakolu'na PKK'lılar tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Yüzbaşı Ali Alkan'ın dünkü cenaze töreninde ağabeyi Jandarma Yarbay Mehmet Alkan'ın "Şu güne kadar 'çözüm' diyenler neden şimdi 'sonuna kadar savaş' diyor" tepkisine, devletin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı ve iktidara yakın dokuz gazete bugünkü (24 Ağustos 2015) birinci sayfalarında yer vermedi.

Aynı 9 gazete, 20 Ağustos Cuma günü hayatın kaybeden er Recep Beycur'un cenazesinde, medyaya "Allah rızası için bunu yazın" çağrısı yaparak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren şehit yakını Ömer Beycur'un sözlerine de yer vermemişti.

Dün (23 Ağustos 2015) Osmaniye Büyük Cami'de düzenlenen cenaze töreninde milletvekilleri protesto edildi. Şehidin Jandarma Yarbay ağabeyi Mehmet Alkan, kardeşinin tabutuna 'Alim' deyip sarılarak, "Buranın vatan evladı, 32 yaşında, daha vatanına, sevdiklerine doymadı, dünyaya doymadı, bunun katili kim? Bunun sebebi kim? Şu güne kadar 'çözüm' diyenler neden şimdi 'sonuna kadar savaş' diyor" sözleriyle isyan etmişti.

Ancak iktidara yakınlığı ile bilinen Sabah, Takvim, Yeni Şafak, Star, Akşam, Güneş, Türkiye, Yeni Akit ve Milat gazetelerinde şehit Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenaze törenindeki bu isyana yer verilmedi.

Sabah, Güneş, Akit, Milat ve Türkiye gazetesi bugünkü birinci sayfasında cenaze töreniyle ilgili hiçbir habere yer vermezken, Yeni Şafak, Star, Akşam ve Takvim gazeteleri ise "Osmaniye şehidini uğurladı" başlığıyla cenaze törenini haberleştirdi.