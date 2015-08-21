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Şehit yakını 'Allah rızası için yazın' dedi, iktidara yakın 9 gazete tek satır yazmadı!

Cumhuriyet, BirGün ve Evrensel gazeteleri şehit yakını Ömer Beycur'un isyanını birinci sayfalarına taşıdı

21 Ağustos 2015 13:07

Siirt'te hayatın kaybeden er Recep Beycur'un cenazesinde, medyaya "Allah rızası için bunu yazın" çağrısı yaparak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren şehit yakını Ömer Beycur'un sözlerine iktidara yakın dokuz gazete bugünkü birinci sayfalarında yer vermedi.

Dün (20 Ağustos 2015) Erzurum'da toprağa verilen Beycur'un akrabası "Bunu yazın Allah rızası için yazın. Cumhurbaşkanı gurur duysun. Kardeşi kardeşe kırdırıyor. Bu yaşa getirene kadar ne çektik" diyerek isyan ederken, Erdoğan’a atfen "O'nun oğlu olsa böyle olur muydu" diyerek feryat etmişti. 

Ancak iktidara yakınlığı ile bilinen SabahTakvimYeni ŞafakStarAkşamGüneş, TürkiyeYeni Akit ve Milat gazetelerinde şehit er Recep Beycur'un cenaze törenindeki bu isyana yer verilmedi. Bu gazetelerin çoğunun manşetinde, Ethem Sancak'ın kardeşi Star Medya Grubu Başkanı Murat Sancak'ın dün uğradığı silahlı saldırı yer aldı.

 

Cumhuriyet, BirGün ve Evrensel birinci sayfalarına taşıdı

 

Şehit yakınını bu feryadı Cumhuriyet, Evrensel ve BirGün'ün birinci sayfasında yer buldu. Birgün, "Yazıyoruz" başlığıyla yayımladığı bugünkü manşetini tam sayfa şehit yakınının sözlerine ayırdı. Cumhuriyet gazetesi de "Öfke AKP'ye döndü" başlığıyla şehit yakının isyanına yer verdi.

 

Şehit yakını böyle isyan etmişti:

 

 

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