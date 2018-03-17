T24 LogoT24 Logo
Gündem

“İktidara bir rehine gerekiyordu, o yüzden Akın Atalay'ı tutsak ettiler”

CHP'li Altıok: Gülen cemaati savcıları sahte delil üreterek iddianame hazırlıyordu, Saray mahkemeleri buna dahi gerek görmüyor

17 Mart 2018 14:29

502 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın, Cumhuriyet gazetesi yöneticisi, yazarı, muhabiri ve avukatlarının 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına' ve 'anayasal düzene karşı suç işlemek' iddialarıyla yargılandığı davanın yedinci duruşmasında da tahliye edilmemesini değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, “Haksız ve hukuksuz olan bu davada iktidara bir rehine gerekiyordu o yüzden Akın Atalay’ı tutsak ettiler” dedi.

"Gülen cemaati sahte delil kullanıyordu,
Saray mahkemeleri buna dahi gerek görmüyor"

Cumhuriyet davasının son duruşmasında alınan kararlara dair açıklamasında mahkeme başkanının sözlerine de değinen Altıok, “Mahkeme Başkanı  ‘Gemiyi en son kaptanlar terk eder’ deyip kararı sonraki duruşmaya bırakmıştı.  Bu karar bize gösterdi ki tutuklu ve tutsak olan hukukun ve mahkemelerin kendisidir” ifadelerini kullandı. Altıok, şöyle devam etti: 

"İktidar, rehin aldığı mahkemeler aracılığı ile onurlu gazetecilik yapan Cumhuriyet gazetesi yazarlarını haksız yere tutuklamış ve sürdürülemez çökmüş davanın sanıklarını birilerinin talimatına rağmen tek tek serbest bırakmak zorunda kalmıştır. Eskiden Gülen cemaatinin savcıları sahte delil üreterek iddianame hazırlıyorlardı, şimdi Saray mahkemeleri buna dahi gerek görmüyor. Gerçekleri yazan onurlu gazeteciler Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve hayatlarından çalınarak haksız yere yargılanan gazetecilerin suçsuzluğu gün gibi açıktır.

"En koyu istibdat rejimlerini aratacak bir rejimle yönetiliyoruz"

"Yargı eliyle basın özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün, haber alma hakkının bu kadar baskı altına aldığı bir dönemi daha önce hiç yaşamadık. Maalesef bugün en koyu istibdat rejimlerini aratacak bir rejimle yönetiliyoruz. Ancak bu zulüm elbette bitecek ve Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Sabuncu başta olmak üzere bu davanın tüm onurlu gazetecileri özgür ve demokratik bir Türkiye için gazetecilik yapmaya gerçeğin peşinde olmaya devam edecekler. Güneş Balçıkla sıvanmaz!"

 

ETİKETLER

akın atalaycumhuriyet davasıtutukluchpzeynep altıok

İlgili Haberler

Cumhuriyet davası | Akın Atalay'a 502 gün sonra da tahliye yok!

Cumhuriyet davası 24-27 Nisan 2018'e ertelendi

495 gün tutuklu kalmıştı; Cumhuriyet'in yayın yönetmeni Sabuncu: Bizim için ses veren herkes ailem artık

"Bu büyük aile 16.5 ayın acısını bana hemen unutturdu"

İşte Cumhuriyet davası 7. duruşması karar tutanağının tam metni

502 gündür tutuklu bulunan Akın Atalay hakkında yine tahliye kararı çıkmadı

Cumhuriyet davasında hâkimin, "Gemiyi en son kaptan terk eder" sözlerine Adalet Bakanı'ndan açıklama

"Önemli olan..."

Cumhuriyet: 'Kaptan'ı serbest bırakmadınız ama teslim alamazsınız

"Biz buradaki sanıkların hiçbiri muhbirliğe ve korkaklığa teslim olmadık"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24