“İktidara bir rehine gerekiyordu, o yüzden Akın Atalay'ı tutsak ettiler”

502 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın, Cumhuriyet gazetesi yöneticisi, yazarı, muhabiri ve avukatlarının 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına' ve 'anayasal düzene karşı suç işlemek' iddialarıyla yargılandığı davanın yedinci duruşmasında da tahliye edilmemesini değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, “Haksız ve hukuksuz olan bu davada iktidara bir rehine gerekiyordu o yüzden Akın Atalay’ı tutsak ettiler” dedi.

"Gülen cemaati sahte delil kullanıyordu,

Saray mahkemeleri buna dahi gerek görmüyor"

Cumhuriyet davasının son duruşmasında alınan kararlara dair açıklamasında mahkeme başkanının sözlerine de değinen Altıok, “Mahkeme Başkanı ‘Gemiyi en son kaptanlar terk eder’ deyip kararı sonraki duruşmaya bırakmıştı. Bu karar bize gösterdi ki tutuklu ve tutsak olan hukukun ve mahkemelerin kendisidir” ifadelerini kullandı. Altıok, şöyle devam etti:

"İktidar, rehin aldığı mahkemeler aracılığı ile onurlu gazetecilik yapan Cumhuriyet gazetesi yazarlarını haksız yere tutuklamış ve sürdürülemez çökmüş davanın sanıklarını birilerinin talimatına rağmen tek tek serbest bırakmak zorunda kalmıştır. Eskiden Gülen cemaatinin savcıları sahte delil üreterek iddianame hazırlıyorlardı, şimdi Saray mahkemeleri buna dahi gerek görmüyor. Gerçekleri yazan onurlu gazeteciler Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve hayatlarından çalınarak haksız yere yargılanan gazetecilerin suçsuzluğu gün gibi açıktır.

"En koyu istibdat rejimlerini aratacak bir rejimle yönetiliyoruz"

"Yargı eliyle basın özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün, haber alma hakkının bu kadar baskı altına aldığı bir dönemi daha önce hiç yaşamadık. Maalesef bugün en koyu istibdat rejimlerini aratacak bir rejimle yönetiliyoruz. Ancak bu zulüm elbette bitecek ve Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Sabuncu başta olmak üzere bu davanın tüm onurlu gazetecileri özgür ve demokratik bir Türkiye için gazetecilik yapmaya gerçeğin peşinde olmaya devam edecekler. Güneş Balçıkla sıvanmaz!"