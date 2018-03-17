Cumhuriyet davasında hâkimin, "Gemiyi en son kaptan terk eder" sözlerine Adalet Bakanı'ndan açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhuriyet davasında mahkeme başkanının tutukluluğa devam kararı verdiği Akın Atalay'a hitaben söylediği "Gemiyi en son kaptanlar terk eder" sözlerine ilişkin olarak açıklama yaptı. Gül, "Duruşma tekniği açısından bu tür diyaloglar yaşanabilir. O hâkimlerimiz kıdemli hâkimlerdir. Önemli olan kararlarıdır.” dedi.

Mahkeme başkanı Cumhuriyet davasının 6. duruşmasında, Ahmet Şık hakkındaki tahliye kararını açıklarken, Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın bir yazısında bahsettiği Şık'ın annesi Fatma Şık'ı hatırlatarak "Ahmet Şık'ın annesi ermişmiş, onu üzmeyelim" demişti. Murat Sabuncu ile ilgili tahliye kararını verirken de "Boğazı görmek istiyormuş görsün" ifadelerini kullanmıştı.Tutukluluğa devam kararı verdiği Akın Atalay'a hitaben ise "Gemiyi en son kaptanlar terk eder" demişti.

Hürriyet'ten Deniz Zeyrek'e konuşan Adalet Bakanı Gül, Cumhuriyet davasındaki diyaloglara ilişkin olarak, “Adalet lütuf değildir” diyerek şöyle konuştu:

“Avukat olarak katıldığım duruşmalardan biliyorum, duruşma tekniği açısından bu tür diyaloglar yaşanabilir. O hâkimlerimiz kıdemli hâkimlerdir. Önemli olan kararlarıdır.”