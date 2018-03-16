İşte Cumhuriyet davası 7. duruşması karar tutanağının tam metni

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla biri tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın bugün (16 Mart) görülen yedinci duruşmasında da 502 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay hakkında tahliye kararı çıkmadı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 'TCK 220/7 maddede öngörülen suçlamanın niteliği, özellikleri ve yardım kavramının tek bir davranış biçimini sınırlı şekilde öngörmemesi; lehine yardımda bulunulduğu söylenen örgütlerin silahlı terör örgütü olduğu yönünde duraksamaya yer olmaması ve taşıdığı sıfat nedeniyle Cumhuriyet Vakfı Anayasası olarak da tabir edilen vakıf senedi illiyeti ile denetim görev ve sorumluluğu dikkate alınarak' CMK 100/1 madde uyarınca Atalay’ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Karar tutanağında, 502 gündür tutuklu bulunan Atalay’ın 'taşıdığı sıfat ve gazete içinde icra ettiği görev/fonksiyonu dikkate alındığında dinlenmeyen sanıkların dosyadaki önemi ve Atalay ile aralarındaki eylemsel bağ yönünden CMK 100/2-3 madde hususunda sanık açıklamaları yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu ve delillerin karartılma şüphesini gösterir somut deliller değerlendirdiğinde adli denetimin yetersiz kalacağı’ gerekçesiyle ‘CMK 100, AİHS 5, AİHS 10/2 ve Anayasa 26/2 maddeleri birlikte değerlendirilerek tutuklama tedbirinin gerekli ve ölçülü olacağı yönündeki kanaat dikkate alınıp tutukluluk halinin devamına karar verildiği’ kaydedildi.

Atalay Twitter'da @jeansbiri ismini kullanan öğretmen Ahmet Kemal Aydoğdu hakkında da tutukluluğa devam kararı verilen duruşmanın karar tutanağının tam metni şöyle: