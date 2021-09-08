İklim değişikliğine karşı 'savunmasız ülkeler', "acil durum anlaşması" çağrısında bulundu

İklim değişikliğine karşı savunmasız ülkeler, yükselen sıcaklıklarla mücadele etmek için "acil durum anlaşması" çağrısında bulunuyor.

Yaklaşık 1,2 milyar insanı temsil eden ve Afrika, Asya, Latin Amerika ve Pasifik'teki ülkelerden oluşan İklim Savunmasız Forumu (CVF), Glasgow'da yapılacak COP26 iklim toplantısında tüm ülkelerin "iklim felaketinden" kaçınmak için radikal adımlar atmasını istiyor.

Yeşil kampanyacılar, aşılarla ilgili sorunları öne sürerek toplantının ertelenmesi çağrısında bulunuyorken, CVF, olayın kritik olduğunu ve bekletilemeyeceğini söylüyor.

Tıklayın I Çevreci gruplar, Covid-19 nedeniyle COP26 iklim konferansının ertelenmesini talep etti

Glasgow toplantısından önce CVF, gezegeni güvende tutmak ve savunmasız grupları korumak için konferansın sunması gerekenlere dair bildiri yayımladı.

CVF üye ülkeleri, toplantının şahsen yapılması gerektiğinde ısrar ediyorken kapsayıcı katılımı sağlamak için destek ve "kolaylaştırılmış erişim" çağrısında bulunuyor.

Savunmasız ülkeler, daha zengin ülkelerin 2020-24 döneminde yılda 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sağlama yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini söylüyor.