Çevreci gruplar, Covid-19 nedeniyle COP26 iklim konferansının ertelenmesini talep etti

Çevreci gruplar, kasım ayında Glasgow’da gerçekleştirilecek COP26 iklim konferansının artan Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenmesini istiyor.

BBC’de yer alan habere göre, İskoçya’nın Glasgow kentinde gerçekleşecek COP26 iklim konferansı öncesi Covid-19 endişesi yaşanmaya başladı.

Çevreci gruplar, aşı eşitsizliği ve pahalı konaklama nedeniye gelişmekte olan ülkelerden gidecek delegelerin konferansa katılamayacağını belirtti.

Britanya ise endişeler karşısında kırmızı listedeki ülkelerden gidecek delegeler, gözlemciler ve medya için karantina otellerinin ayarlanacağı, aşıların da ihtiyacı olanlara sağlanacağını açıkladı.

Çevreci gruplar, iklim krizinden en çok etkilenen gelişmekte olan ülkelerin, kalabalık çevre konferansına aşı yetersizliği ve artan Covid vakaları nedeniyle katılamayabielceğini söyledi. Gruplar, eşit katılım sağlanana kadar COP26’nın ertelenmesini önerdi.