İkizderede köylülerin direniş alanı "acil kamulaştırma" adı altında yıkılmak isteniyor

Rize İkizdere'de Cengiz İnşaat'ın taş ocağı yapmak istemesine karşı direnen İkizderelilerin direniş alanı acil kamulaştırma kapsamında yıkılmak isteniyor. Kamulaştırılmak istenen arazinin sahibi Kemal Baş, "Bu hukuksuz yıkıma dur demek için" diyerek cuma günü fabrika ve direniş alanında buluşma çağrısı yaptı.

Rize İkizdere’deki İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat için kurulmak istenen taş ocağına karşı halkın direnişi sürüyor. 21 Nisan'da iş makinelerinin bölgeye girmesiyle birlikte fiili mücadeleye başlayan köylüler, tüm engellemelere rağmen Gürdere köyünün girişinde kurdukları çadırda nöbetlerini sürdürdü.

Acil kamulaştırma kapsamına alındı

Evrensel gazetesinin haberine göre; direniş çadırının 3 Ağustos’ta kurulduğu bölge ve çevresi için “acil kamulaştırma” kapsamında çalışmalar başlatılmıştı. Kamulaştırılmak istenen arazi Baş ailesine ait. Aile fertlerinden Kemal Baş taş ocağına karşı direnen köylülerden biri. Baş ailesine ait bir fabrika, direniş çadırının bulunduğu alan ile yan tarafında bulunan çay bahçeleri “acil kamulaştırma” kapsamına alınmıştı.

Bugün ise Kemal Baş’ı arayan jandarma cuma günü yıkıma geleceklerini haber verdi.

Jandarma yıkım kararını bildirdi

Kaldandere Adliyesi adına jandarmanın kendisini arayarak yıkım kararını söylediğini aktaran Baş, ‘acil kamulaştırma’ kararının da yıkım kararının da kendilerine tebliğ edilmediğini ifade etti. Jandarmanın alanda bulunan eşyalarının alınmasını istediğini belirten Baş, jandarmaya kendilerine hiçbir tebligatın yapılmadığını hatırlattığını ama cevap alamadığını söyledi.

"Bu hukuksuz yıkıma dur demek için" cuma günü fabrika ve direniş alanında buluşma çağrısı yapan Baş, "yarın avukatımızla Adliyeye giderek durumu öğreneceğiz" dedi.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Avukat Yakup Okumuşoğlu da "Konuyla ilgili bugüne kadar müvekkillerimize hiçbir tebligat yapılmadı. Hangi karar haberimiz yok. Yarın asliye hukuk mahkemesine gidip durumu sorgulayacağız. Bakalım ne çıkacak” diye konuştu.

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