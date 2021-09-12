İşkencedere'de yarın bilirkişi incelemesi yapılacak

İkizdere Dernekler Federasyonu, taş ocağı açılmak istenen Rize'nin İkizdere ilçesi İskencedere’de yarın bilirkişi incelemesi yapılacağını açıkladı. Federasyon adına yapılan açıklamada, “Bu davalar, maalesef ormanlar tahrip edildikten sonra gündeme alınmaktadır" denildi.

İkizdere Dernekler Federasyonu, Rize'nin İkizdere ilçesinde açılmak istenen taş ocağına karşı 145 gündür direnen köylüler adına bugün basın açıklaması yaptı. Açıklamada, yarın bölgede bilirkişi incelemesi yapılacağı belirtildi. İkizdere’ye bağlı Gürdere köyünden Harun Tat’ın okuduğu açıklama şöyle:

"Ormanlar tahrip edildikten sonra"

“İkizdere, İskencedere vadisinde yapılması planlanan taş ocağına karşı başlattığımız direnişin 145. günündeyiz. Yarın, direnişe başladığımız taş ocakları için bilirkişi heyeti rapor düzenlemek için bölgemize gelecektir. Dünyanın sayılı vadileri arasına giren İkizdere vadisinde HES'lerle başlayan yıkım, taş ocakları ile devam ettiriliyor. Şimşirli/Komes'de başlayan ve ciddi yıkımlarla devam eden taş ocağının olumsuz etkileri, her geçen gün Ayvalık ve Şimşirli köylerinde hissediliyor. Bu yıl ortalarında, toprak kaymalarından etkilenen yaşam alanlarındaki yıkımlar yerinde görülebilir. Mücadelemizin önemli bileşenlerinden olan hukuk sürecimiz, her üç taş ocağı için yıllardır süren başvurularımız, çok geç olsa da ocaklar açılmaya başladığından sonra bilirkişi atanarak belli bir aşamaya ancak gelebildi. Elbette adaletin süzgecinden geçmesi gereken bu davalar, maalesef ormanlar tahrip edildikten sonra gündeme alınmaktadır.

"Geç bir karar olsa da sevindirici"

Doğa için geç bir karar olsa da yine de sevindirici bir gelişme olan bilirkişi atanması yapılmış, fakat bilimsel kriterler ve hukuksal normlara uyulmamıştır. Örneğin İkizdere vadimizde yapılacak taş ocaklarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini araştıracak ve analiz edecek insan sağlığı uzmanının heyette bulundurulmaması düşündürücüdür.

"Yöneticiler halkımızı yanlış yönlendirdi"

Özellikle Ulaştırma Bakanlığı tarafından ruhsatı alınarak yapımı büyük bir müteahhitlik firmasına verilen Cevizlik taş ocağının yol inşaatlarına başladığında, Gürdere ve İkizdere halkımız ciddi bir direniş sergilemiştir. Bu direnişin ortadan kaldırılması ve halkımızın yanlış yönlendirilmelerine yönelik idarece bölgemizde pek çok ziyaret ve toplantı gerçekleştirilmişti. Proje tanıtım dosyalarında aksi yazmasına rağmen, İkizdere’mizi ziyaret eden idare ve yürütme tarafından yalan yanlış bilgiler aktarılmıştır. İkizdere vadisinde iki adet taş ocağı ruhsatı verilmesine karşın, bunların toplam ruhsat alanın 117 hektar, yani 163 top sahası genişliğinde olmasına rağmen, yıllık alınacak taş miktarı 15 milyon 824 bin 800 tondur. Taş ocaklarının proje ömrü 79 yıl olmasına rağmen bu yöneticiler halkımızı yanlış yönlendirmişlerdir.

"Doğayı korumaya çalışıyoruz "

Bizler yaşam alanlarını, toprağını, ağacını ve taşını, kısaca bütün yaban hayatını korumaya ve kollamaya çalışan İkizdereliyiz. Elbette ki Türkiye’nin her köşesinden ekosistemi savunan onurlu ve şerefli insanlar destek için gelmişlerdir, geleceklerdir.”aa