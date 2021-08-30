Taş ocağına karşı direniş sürüyor: Ekolojistlerden İkizdere için dayanışma çağrısı

Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan İşkencedere Vadisi'ne yapılmak istenen taş ocağına karşı yöre halkının doğa nöbeti 132’nci gününde devam ediyor. Türkiye'nin bir çok yerinden ekolojistler, destek amacıyla bölgeye geldi. Taş ocağının yapılmak istendiği Gürdere köyünde 3 gün kalan ekolojistler, bölge halkıyla birlikte çeşitli eylemler düzenledi.

Doğanın Çocukları grubundan Şevin Ulusoy, İkizdere’ye geldiklerinde yıkımı gördüklerini söyledi. Bölgedeki doğal yıkımla birlikte insanların günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini söyleyen Ulusoy, “Sular bazen çamurlu bazen de mavi akıyor. Bunlar özel şirketler için göz ardı edilebilecek basit unsurlar olarak görülüyor. Köy halkı doğa için direnmek ve mücadele etmek zorunda olduğunun farkında. Sadece Rize halkının değil diğer kentlerden de insanların buraya destek vermesi gerekiyor. Şu an en acil şey bu” dedi.

"Talanı durduracağız"

Ekoloji Birliği Gençlik Meclisi Eşsözcüsü Harun Toptan, daha yol açma çalışmaları sırasında suların çamur akmaya başladığına işaret etti. 13 Eylül’de bilirkişi heyetinin taş ocağı için geleceğini hatırlatan Toptan, tüm Rize halkını heyetin geleceği gün Gürdere köyüne çağırdı. Doğayı savunmak için İkizdere’ye geldiğini belirten Toptan, “Fırsat buldukça direnişe gelmeye devam edeceğim. Akbelen’de yürütmeyi durdurma kararı aldık. Burada da alacağız ve tüm bu doğa katliamlarını durdurmaya devam edeceğiz” dedi. Toptan, yaşam savunucularını İkizdere’ye destek olmaya çağırdı.

Tarsus’tan gelen Dürdane Öz ise ormanları korumak için İkizdere’ye geldiğini belirtti. “Cengiz Holding’e karşı ağacımızı, suyumuzu korumaya geldik” diyen Öz,“Ağaçlar, orman, su bizim ama bu bir kişiye peşkeş çekiliyor. Ülkeyi talan ettiler. Çocuklarımızı ve geleceğimiz için buradayız. Elimizden geldiğince durdurmaya çalışıyoruz. Ama bizi asker ile karşı karşıya getiriyorlar. Cengiz Holding’ten bir tane yetkili yok. Biz yetkili ile görüşmek istiyoruz. Parti fark etmeden kendini sorumlu hisseden bütün vekilleri buraya bekliyoruz” ifadesinde bulundu. (MA)