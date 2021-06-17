İkizdere'de taşocağına karşı çıkan köylülere para cezası

Rize’nin İkizdere ilçesinde, Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı çıkan köylülere sokağa çıkma yasağı gerekçesiyle ceza kesildiği ortaya çıktı.

Sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle ceza tebligatı gelen köylüler duruma tepki gösterdi. Toplam 80 köylüye 900 TL ceza yazıldığı belirtilirken, bazı köylülere birden fazla kez ceza yazıldığı söylendi.

"Benim çiftçilik belgem var"

Çiftçilik belgesi olduğunu Cemal isimli vatandaş, "Vadi de eşimle beraber dururken sokağa çıkma cezası yedim. Bulunduğum alan sokak değil bahçe, 4 adet ceza yedim. Benim çiftçilik belgem var, her şeyim var. Ben bu cezayı nasıl ödeyeceğim? Cezanın sadece 1 tanesi 4 bin TL. Kafadan ceza yazdılar bana. Benim 5 tane çocuğum var, ben bu cezayı ödeyemem. Çocuklarımı komutanın evine yollayacağım. Sokağa çıkma yasağı var ise bütün köylülere ceza yazılması gerekiyor çünkü herkes tarlasına bahçesine gidiyor" dedi.

"Sokaklar lebaleb doluyken cezalar bize yazıldı"

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, bir başka köylü ise gelen tebligatlara "Bu cezalarla gurur duyuyoruz. Ne kadar korkutmuşuz insanları ki bize ceza yazmaya başladılar. Sokaklar lebaleb doluyken yazılmayan cezalar bize buradayken yazıldı. Biz bundan sonra diyoruz ki artık direniş varsa umutta var" sözleriyle tepki gösterdi.

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