İkizdere'de köylüler proje iptal edilene kadar nöbet tutacak

Rize İkizdere’de açılmak istenen taş ocağına karşı 33 gündür nöbet tutarak tepki gösteren köylüler, yaptıkları toplantıda projenin iptal edilmesine kadar eyleme devam kararı aldı.

Gürdere köyünde, dün akşam ilkokul bahçesinde sosyal mesafe korunarak yapılan toplantıda ortak karar aldıklarını aktaran Osman Baş, şunları söyledi:

“Burada köyümüzün büyük oranda katıldığı bilgi alışverişinde İskencedere vadisinde yapılmak istenen taş ocağına tepki nöbetlerimize devam kararı alındı. Bizim gayemiz köyümüzü çevremizi korumak, sağlıklı ortamda yaşamaktır. Taş ocağı söylenen şartlarda kalmaz. Birden çok ocak açılacak iddiası bizleri endişeye sevk ediyor. İki yılda taş çıkarılacağı söylenen ocakta patlayıcıların zararı olmayacak mı? İçme suyumuz yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Kestane bal üretimimiz ve arılarımız yok olacak. Organik çay topluyoruz bunun da yok olmasını istemiyoruz. Koruma altındaki vadimizi muhafaza etmek istiyoruz.”

Köylüler görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Gürdere Muhtarı Erdoğan Baş: Köylüm ne karar verdiyse ben de oradayım. Köyümün birlik ve beraberliğini kimsenin bozmaya hakkı yoktu.

Gürdere eski Muhtarı Orhan Tat: Birlik, beraberlik içindeyiz. Burada ortak alınan karara saygılıyım ve beraberiz.

Köy halkından Ömer Tuncer ve İbrahim Tuncer: Birlik içinde olmamız lazım. Burada köyümüzün çoğunluğu önemli bir karar verdi. Bizler de bu karara katılırız. Taş ocağı istemiyoruz. Çevreye zarar olmasını istemeyiz.

Erdoğan Tuncer: Bizim köy yıllardır İkizdere’de bütünleşmenin örnek köyüdür. Bugün de birlik, beraberliğimiz bir kez daha gösterdik. Tüm akraba ve dostlarımızın birliğinden ‘Taş ocağı istemiyoruz’ kararının çıkması hepimizi mutlu etti.

Selim Baş: Birliğe en çok ihtiyaç olduğumuz bir zamanı geçiriyoruz. Birlikten dirlik doğar. Köyümüzün yararına olduğuna inandığımız bir karar aldık. Bu çevre, bu doğa kolay yetişmiyor. ‘Taş ocağına hayır’ diyoruz.”