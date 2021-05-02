İkizdere’de açılmayan taş ocağı için kapasite artışı istenmiş

Cengiz Holdinge bağlı Cengiz İnşaat tarafından Rize'nin İkizdere ilçesinde taş ocağına ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na taş ocağına 2 ay arayla 2 başvuru yapıldı, ikinci başvurada daha açılmayan ocak için kapasite artışı istendi. Avukat Yakup Okumuşoğlu, “Burada şu an yol yok. Böyle bir yola başvurarak ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararını alınca orman iznini daha kolay alıyorlar” dedi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na taş ocağına ilişkin ilk başvuru 19 Ocak tarihinde yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Trabzon 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru kapsamında bakanlığa Rize, İkizdere ilçesi, Cevizlik köyünde 13.45 hektar orman alanı üzerine yapılmak istenen “Cevizlik Bazalt Ocağı” proje tanıtım dosyası sunuldu.

Dosyada ocağın müdürlük tarafından işletilmesinin planlandığı belirtilerek ocak sahasında temin edilecek malzemenin AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat’ın yapacağı İyidere Lojistik Merkez ve Limanı yapım, bakım ve onarım faaliyetleri ve bölgedeki yol yapımı projelerinde kullanılmasının planlandığı belirtildi. Dosyada faaliyet kapsamında ocak sahasından yılda 15 milyon 724 bin 800 ton üretim yapılması planlandığına dikkat çekildi. Ayrıca dosyada patlayıcı madde kullanılacağından da bahsedildi. Rize Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 21 Ocak’ta bu projeye ilişkin “ÇED Gerekli Değildir” kararı verdi.

Kapasite artışı talebi

Aynı müdürlük “Cevizlik Bazalt Ocağı Kapasite Artışı” adıyla 3 Mart’ta ikinci başvuruyu yaptı. Projenin ÇED başvuru dosyası bakanlığa sunuldu. Bu kez ÇED alanı 37.02 hektara çıkarıldı. Temin edilecek malzemenin tamamının yine İyidere Lojistik Merkez ve Limanı yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinde ve bölgedeki yol yapımı projelerinde kullanılmasının planlandığı belirtildi. Yıllık üretimin de 20 milyon tona çıkarılmasının planlandığı ifade edildi.

Dosyada işletme süresinin 2025’e kadar olduğu ancak cevher bulunması ya da üretimin artırılmasının planlanması durumunda işletme süresinin uzatılması için yeniden başvuru yapılacağının belirtilmesi dikkat çekti.

Köylülerin direnişi sürüyor

Rize'nin İkizdere ilçesinde AKP'ye yakınlığı ile bilinen Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu, Cengiz İnşaat’ın yapmak istediği taş ocağına karşı köylülerin direnişi sürüyor.

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