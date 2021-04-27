İkizdere Derneği Federasyonu Başkan Yardımcısı: Jandarma ile görüşmek istedim; "Atın aşağıya" dediler

Rize İkizdere’de bulunan İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat’ın yapmak istediği taşocağı için yol açma çalışmalarına başlanırken bölge halkı da taşocağına karşı nöbete devam ediyor. TELE1'e konuşan İkizdere Derneği Federasyonu Başkan Yardımcısı İsmet Ekşi de jandarma ile görüşmek için yanlarına gittiğini ancak bölgede görevli jandarmanın kendisini aşağı atmakla tehdit ettiğini söyledi.

Ekşi şunları söyledi;

"Atın aşağıya, çıkarın şuradan' diye sert müdahalelerde bulundular"

"Şu anda jandarma tamamen çalışma alanının başında. Vatandaşı çalışma alanının içine sokmadılar. Bana da müdahale ettiler. Ben komutanla görüşmek istedim ve halkın sorunlarını, taleplerini kendilerine izah etmeye çalıştım. Beni güvenlik güçleri tarafından öyle bir abluka içerisine aldılar ki; 'atın aşağıya, çıkarın şuradan' diye sert müdahalelerde bulunmaya başladılar."

Öte yandan Cengiz Holdinge bağlı Cengiz İnşaat tarafından Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan İşkencedere Vadisi'nde köylüler tarafından 5 gün önce başlatılan mücadeleye destek giderek büyüyor. Çevre il ve ilçelerden onlarca kişi İşkencedere Vadisi'ne gelerek köylülerin taş ocağına karşı verdikleri mücadeleye destek vermeye başladı.

TIKLAYIN - Cengiz İnşaat’ın taş ocağı açmak istediği İkizdere’de köylülerin direnişe destek büyüyor, çevre illerden de vatandaşlar gelmeye başladı

Kaynak: TELE1