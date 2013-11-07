AKP'li Canikli: Kastedilen özel yurt gibi kullanılan alanlar

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP ile Anayasa görüşmelerinin ardından medyaya açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, gazetecilerin ‘öğrenci evleri’ sorularıyla bunaldı. Öğrenci evleri konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile AKP’li yöneticiler ve bakanların açıklamalarının çeliştiği" yorumlarına Canikli, "Bu konuda hiçbir çelişki yok" yanıtını verdi. Canikli şunları söyledi:

"Burada kast edilen çok açık bir şekilde şudur: Yurt gibi, özel yurt gibi kullanılan alanlar kastedilmektedir. Sayın Başbakanımız da bunu 'öğrencilerin çoklukla kaldığı yerler' olarak ifade etti. Bu da özel yurttur, yani 8 kişi olur, 10 kişi olur, 15 kişi olur. Özel yurt statüsüne sokulacak alanlar devletin denetimi ve gözetimi altında olmalıdır. Bu, yasalarla devlete verilen görevdir. Ayrıca, gençlerin korunması yasalar ve Anayasa ile hükümete verilen bir görevdir. Eğer toplumun önemli bir bölümü, bu şekilde bir işleyişi ciddi sorun olarak görüyorsa, buna hükümetimizin ve genelde devletin kayıtsız kalması düşünülemez. Bu sorun olarak, vatandaşların önemli bir bölümü olarak kabul ediliyorsa, bizim için de sorundur."

Canikli, bir gazetecinin, "Sekiz öğrenci dediniz, iki ya da üç öğrenci kalıyorsa da aynı durum geçerli mi?” sorusu üzerine, "Bunu örnek olarak söyledim. Bunun yasal bir tanımı yok" dedi. Öğrencilerin kira verdiğini ve bunun da evlerin ticari bir amaçla kullanıldığı anlamına geldiğini belirten Canikli, "Özel yurt, çoklu öğrencinin kaldığı ve karşılığında bedel ödediği yerdir. Tüm özel ve devlet yurtları devletin denetimi altındadır. Bunun ötesinde ifade edilenler, yorumlananlar bizim amacımız dışındadır" dedi.



Çocuklar takibe mi alınacak?

“Talepte bulunan ailelerin çocukları takibe mi alınacak”? sorusuna ise Canikli, "Hayır, burada olay münferit değil. Olay değerlendirilirken, bir sorun olarak görüldüğü zaman, düzenleme ya da tedbir, global, genel olarak yapılır. Burada tek tek kişi bazında olmaz. Kişi bazında güvenlik güçlerine bir talep geldiği zaman, onlar görevlerini yaparlar, o ayrı bir konu" yanıtı verdi.

Eve çok kadın-erkek giriyor

Canikli, bir gazetecinin, “'Ben muhafazakar demokratım' der ve rahatsız olduğunu söylerse ne olacak" sorusuna da karşılık da "Bu konu hiçbir zaman şikayet konusu olmaz. 'Ben muhafazakar demokratım, diğerleri değildir' diye bir şikayet konusu, soru olabilir mi?” dedi. Mevcut durumda her konuda şikayet olabileceğine de işaret eden Canikli, "Zaman zaman basına da yansıyor bunlar. 'Şu eve çok erkek, kadın giriyor' gibi şikayetlerin olduğunu biliyoruz. Bunlar olabiliyor. Bu konuda kolluk kuvvetleri, yargı ne yapıyorsa, aynı şekilde yapmaya devam edecek, değişen bir şey yok. Onun ötesinde yok baskındır... Olabilir mi böyle bir şey?" dedi.