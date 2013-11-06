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Bozdağ'dan 'öğrenci evi' yorumu: Hükümet anayasal görevini yapıyor

Başbakan Erdoğan'ın açıklamasıyla başlayan öğrenci evi tartışmasına Bekir Bozdağ'dan da açıklama geldi

06 Kasım 2013 14:21

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, öğrenci evleri tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada tedbir alınmasının yaşam tarzına müdahale olmadığını söyledi. Bozdağ, ''Hükümet Anayasal görevini yapıyor'' ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bozdağ, yasal düzenleme için "gerekirse" dedi ve bunun yaşam tarzına müdahale olmadığını söyleyerek, "Türk toplumu, kızlar ile erkeklerin bu şekilde birarada yaşamasını tasvip etmiyor" dedi.    

Bozdağ şöyle konuştu:

''Herkesin, gazetecilerin, siyasetçilerin hoşuna gitmediği bir şey varsa onu ifade edebilme hakkı vardır. Başbakan'ın tercihini ifade etmesi gayet normal. Devletin gençlerini korumak için tedbir alması onların yaşam tarzlarına müdahale olarak asla nitelendirilemez. Bu yönde değerlendirme, çalışma yapması, adım atması Anayasa'dan kaynaklı bir görevdir. Böyle bir adım hemen atacağız diye bir açıklama olmadı. Bu yönde çalışmalar olduğu zaman sonuçları açıklanır.

 

Aleviler fişleniyor mu?

 

Diyanet'te çalışanlar hangi ırktan, dinden olursa olsun yapılan sınavla işe alınmaktadırlar. Yazılı ve sözlü soru önergeleri ile bize Alevi çalışanlar var mı varsa sayısı kaçtır? diye sorular soruluyor. Bizim cevabımız şudur: Diyanet İşleri'nde çalışanlar etnik gruplarına göre tasnif edilmemektedir. Ben her defasında böyle bir tasnif olmadığını ve demokrasi ile bağdaşmadığını ifade ettim.

Diyanet'in bünyesinde hem Şafi hem Alevi'lerin bulunduğunu söyledim. Bugün gazetelerde 'Fişlemeyi itiraf etti' yazıldı bunlar yalandır. Demokrasiyle aksi bağdaşmaz. Fişleme söz konusu değildir. Böyle bir şeyin yapılması asla mümkün değildir.''

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