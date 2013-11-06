Arınç: Ben söylediğimi söyledim, Başbakan da söylediğini söyledi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenci evlerine ilişkin açıklamasını değerlendirirken, "Ben söylediğimi söyledim, Başbakan da söylediğini söyledi. Onun kendine göre bir siyaset yapma tarzı var, benim de kendime göre bir siyaset yapma tarzım var. Ben dünkü konuşmamda, özel evlerde kiralama yöntemiyle kalınıyorsa bu kişiler 18 yaşını geçmişse, yani reşit olan insanların birbirleriyle birlikte kalmak istemelerine bir yasal itiraz ya da engel olmadığı kanaatindeyim" dedi.

Arınç, özel öğrenci evlerine ilişkin olarak dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bir soru üzerine verdiği cevabın ve bugün Başbakan Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmanın, görüşmelerde gündeme gelmesi sonrası sözlerinin arkasında olduğunu belirten Arınç, şunları söyledi:

"Ben dünkü konuşmamda, özel evlerde kiralama yöntemiyle kalınıyorsa bu kişiler 18 yaşını geçmişse, yani reşit olan insanların birbirleriyle birlikte kalmak istemelerine bir yasal itiraz ya da engel olmadığı kanaatindeyim. Ancak şunu iyi bilmemiz lazım. Hepimiz anne ve babayız. Değerleri olan bir toplumda yaşıyoruz. Bizim de parti kimliğimiz muhafazakar demokrat. Bu kimliğimiz ile oy alıyoruz."

"Öyle insanlar vardır ki kızının bir başka yabancı erkekle, nikahlı olmadığı halde bile birarada aynı evde karı koca gibi yaşamasında hiçbir sakınca görmeyebilir. Ben buraya gelirken bir program izledim, sokakta röportaj yaptılar, gencecik bir kız, biraz da mahcubiyetle 'ateşle barut bir arada olur mu?' dedi."

"Toplumun böyle bir kanaatinde bazen erkek tarafı da 'oğlum ne istersen yap' diyebilir. Bu toplumda kızının ilk tecrübelerinde bile yol gösteren köşe yazarları olduğunu biliyorum. Bunların kim olduğunu herkes de bilir. Ama Türk toplumunun çoğunluğunda aile önemlidir. Kızlarımızın evleninceye kadar bu tür karı koca ilişkileri içinde bulunmasını mahsurlu görenler de bence büyük bir ekseriyet. Sayın Başbakan'ın ifade ettiği budur."

"Buradaki şikayet, 'Madem ki gönül rızası ile insanlar bir arada kalıyorlar, yasal olarak da yapılacak bir şey yok. O zaman sıkıntı ne?' Oradaki sıkıntı şu olabilir: Biz de apartmanlarda yaşıyoruz. Bizim de olduğumuz mahallelerde, sokaklarda herkes şunu söyleyer. 'Şurada bir daire tuttular, gelen giden belli değil.' Bunlar talebeyse arkadaşaları da olacaktır. Kızlı erkekli arkadaşlar o daireye girip çıktıkça, halktan şu şikayet gelir: 'Burası neye döndü birader? Giren çıkan belli değil.' İkinci şikayet, 'Burası bir örgüt evi mi yoksa?' diye olabilir."

"Çünkü öyle yerler basıldı ki bu tür ilişkiler içinde olanlar bazı yasadışı örgütlere eleman temini için de kullanılabiliyor. Bir başkası, 'vur patlasın çal oynasın' yaparlarsa, apartman sakinleri şikayet eder. Peki ne yapacağız bu durum karşısında?"

'Kaybeden kızlar oluyor'

Bülent Arınç, bu tür durumların üzerinde valilikler ya da belediyelerin mutlaka duracağını ifade etti.

Başbakan Erdoğan'ın, bu açıdan bakıldığında, kendi kimliği ile konuşutuğunu kaydeden Arınç, buna karşılık bir başkasının farklı düşünebileceğini dile getirdi.

Arınç, şöyle devam etti:

"(Bunda hiçbir sakınca yoktur) diyebilirsiniz. 'Hiçbir sakınca yoktur' derken şunu da düşünelim: Eğer kızlar ve erkekler bir arada kalabiliyorsa ve gencecik kızlar sokakta, 'ateşle barut bir arada durmaz' diyebiliyorsa, sonunda çoğu zaman kaybeden kızlar oluyor."

"Yani bir mahcubiyeti ömür boyu taşıyabiliyorlar. Yanındakinin terk etmesi halinde ya da başkalarının da kullanmaya kalkması durumunda nasıl facialar yaşandığı hepimiz biliyoruz. Kusura bakmayın, biz muhafazakar bir toplumuz. Muhafazakar demokrat da bir partiyiz."

Baskıcı unsurlar olmamalı ancak bu tür şikayetler konusunda da biz ciddi şekilde meselenin üzerine düşemeliyiz.

Ortaokul seviyesinde 100 öğrenciden 45'nin sigara, 16'sının uyuşturucu, onun dışında kalanların alkol kullanmaya başladığı bir Türkiye'de biz bunları düşünmeliyiz."

'Biz dün tanışmadık'

Başbakan Erdoğan ile kendisinin konuşmasının birbirine ters olduğu yönündeki eleştirilere de yanıt veren Arınç, "Ben böyle düşünmüyorum. Ben söylediğimi söyledim, Başbakan da söylediğini söyledi. Onun kendine göre bir siyaset yapma tarzı var, benim de kendime göre bir siyaset yapma tarzım var. Biz dün tanışmadık. Herhangi bir kafede kahve içerken buluşmadık. Kırk senedir birbirimizi tanıyoruz. Biz birbirimizi biliriz. Başka konularda tartışırız, görüşürüz, anlaşırız. Ama bugüne kadar bir yol ayrılığımız olmadı" diye konuştu.

Başbakan Erdoğan'ın, toplumun üzerinde hassasiyet gösterdiği bir konuyu gündeme getirdiğini vurgulayan Arınç, şöyle devam etti:

Buna karşılık partilerimizin ya da milletvekillerimizin, bunu beğenmiyorlarsa söyleyecekleri şey şudur: 'Hayır, kızlar ve erkekler birarada öğrenci evi ya da kiraladıkları bir yerde kalmalıdır, tüm ilişkiler de serbest almalıdır'

Bunun karşılığının halkta nasıl yansıyacağını da hep beraber, seçimlerde olması bile en azında 10 gün sonra görürüz.

Mert olmamız lazım. Başbakan diyor ki, 'Bu evlerde kızlar ve erkekler, evli olmadıkları halde birarada kalırlarsa doğabilecek sıkıntıları halk bize şikayet olarak bildiriyor. Biz bu konuda ilgili makamlara bu şi inceleyin deriz.' Siz bunu eleştirirken, 'Hayır böyle bir yetkiniz yok. Bu çağda böyle bir düşünce olabilir mi?' dersiniz, her şeyi söyleyebilirsiniz."