AKP kurucularından Ünsal: 'Öğrenci evleri'ne baskı çok tehlikeli!

AKP'nin kurucularından Fatma Bostan Ünsal, Başbakan Erdoğan'ın kızlı erkekli öğrenci evlerine yönelik sözlerini, "Çok tehlikeli bir durum" şeklinde yorumladı.

Hollanda Başkonsolosluğu ve Turkish Policy Quarterly dergisi tarafından dün İstanbul ’da düzenlenen ‘ Türkiye ’de Kadın Hakları ve LGBT Özgürlükleri’ konulu toplantıda konuşan AK Parti ’nin kurucularından ve Muş Alparslan Üniversitesi öğretim görevlisi Fatma Bostan Ünsal, Başbakan Erdoğan ’ın kızlı erkekli öğrenci evlerine yönelik sözlerini değerlendirdi.

Hürriyet gazetesinden İpek Yezdani’nin haberine göre açıklamaları “Çok tehlikeli bir durum” diye niteleyen Ünsal yaşananları 28 Şubat dönemiyle kıyasladı:

-28 Şubat döneminde namaz kılınan öğrenci evleri vardı ve cemaatle ilişkilendiriliyordu. Bu evlere baskı ne kadar kötü bir şeyse şimdi de öğrenci evlerine yönelik bu tür bir baskı daha kötü bir şey. Bu toplumdaki güven unsurunu zedeleyeceği için de çok önemli ve çok tehlikeli bir durum.

-(Erdoğan’ın daha önceki ‘Kadın-erkek eşit değildir’ söylemini de hatırlatarak) Başbakan ‘Kadın-erkek eşit değil’ dediğinde bu (toplumu) o kadar etkilemişti ki, ondan sonra ister kadının evdeki, ister siyasetteki dezavantajlarından konuşun, söylediğiniz hiçbir şeyin anlamı yok. Biz o zaman Başbakan’a şunu sormalıydık, neyi kastediyorsunuz? ‘Kadın-erkek aynı değildir’i mi kast ediyorsunuz?’ diye bir açıklama istemeliydik.

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