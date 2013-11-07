T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP kurucularından Ünsal: 'Öğrenci evleri'ne baskı çok tehlikeli!

AKP'nin kurucularından Ünsal: Başbakan 'Kadın-erkek eşit değildir' dediği zaman buna herkesin karşı çıkması gerekiyordu

07 Kasım 2013 11:28

AKP'nin kurucularından Fatma Bostan Ünsal, Başbakan Erdoğan'ın kızlı erkekli öğrenci evlerine yönelik sözlerini, "Çok tehlikeli bir durum" şeklinde yorumladı.

Hollanda Başkonsolosluğu ve Turkish Policy Quarterly dergisi tarafından dün İstanbul ’da düzenlenen ‘ Türkiye ’de Kadın Hakları ve LGBT Özgürlükleri’ konulu toplantıda konuşan AK Parti ’nin kurucularından ve Muş Alparslan Üniversitesi öğretim görevlisi Fatma Bostan Ünsal, Başbakan Erdoğan ’ın kızlı erkekli öğrenci evlerine yönelik sözlerini değerlendirdi.

Hürriyet gazetesinden İpek Yezdani’nin haberine göre açıklamaları “Çok tehlikeli bir durum” diye niteleyen Ünsal yaşananları 28 Şubat dönemiyle kıyasladı:

-28 Şubat döneminde namaz kılınan öğrenci evleri vardı ve cemaatle ilişkilendiriliyordu. Bu evlere baskı ne kadar kötü bir şeyse şimdi de öğrenci evlerine yönelik bu tür bir baskı daha kötü bir şey. Bu toplumdaki güven unsurunu zedeleyeceği için de çok önemli ve çok tehlikeli bir durum.

-(Erdoğan’ın daha önceki ‘Kadın-erkek eşit değildir’ söylemini de hatırlatarak) Başbakan ‘Kadın-erkek eşit değil’ dediğinde bu (toplumu) o kadar etkilemişti ki, ondan sonra ister kadının evdeki, ister siyasetteki dezavantajlarından konuşun, söylediğiniz hiçbir şeyin anlamı yok. Biz o zaman Başbakan’a şunu sormalıydık, neyi kastediyorsunuz? ‘Kadın-erkek aynı değildir’i mi kast ediyorsunuz?’ diye bir açıklama istemeliydik. 

 Haberin tamamı için

ETİKETLER

akpöğrenci evleriaçıklamafatma bostan ünsalkadınerkekeşitlik28 şubat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24