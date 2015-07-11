İki savcı, bir hâkim ve bir bankacı, Galatasaray'a verilen tribün kapatma cezasını AYM'ye taşıdı

Fenerbahçe-Galatasaray arasında geçen yıl oynanan Süper Kupa maçındaki kötü tezahüratlar nedeniyle Galatasaray’a verilen tribün kapatma cezasını; 2 savcı, 1 hâkim ve 1 banka müdürü Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Yüksek mahkemenin vereceği karar, tribünlerin de kaderini belirleyecek

İstanbul’da görevli cumhuriyet savcısı Mithat İlbeyoğlu, cumhuriyet savcısı Özcan Özdemir, hâkim Mehmet Fatih Atalay ve banka müdürü Hamdi Ömür Urutan, Galatasaray taraftarı olarak geçtiğimiz yıl kombine kart ve Passolig aldı. Ancak daha lig başlamadan Manisa’da Fenerbahçe-Galatasaray arasında 25 Ağustos 2014’te oynanan Süper Kupa maçındaki kötü tezahüratlar nedeniyle Galatasaray’a, 13 Eylül 2014’teki Eskişehirspor maçında tribün kapatma cezası verildi.

Bunun üzerine Mithat İlbeyoğlu ve Özcan Özdemir ile Mehmet Fatih Atalay ve Hamdi Ömür Urutan, söz konusu disiplin cezasının tedbirli olarak kaldırılması için 10 Eylül 2014’te Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu’na itiraz dilekçesi verdi.

Habertürk’ten Hayati Arıgan’ın haberine göre, dilekçede, “kendilerinin disiplin cezasına dayanak olan saha olayları ve çirkin tezahürat ile ilgilerinin bulunmadığı, cezanın kendilerini de kapsamasının Anayasa ve yasalarla teminat altına alınan suç ve cezada bireysellik ilkesine aykırı olduğu” belirtildi.

TFF reddetti

TFF Tahkim Kurulu, itiraz dilekçesini kayda aldı. Ancak 11 Eylül 2014 tarihli toplantıda itirazı reddederek, Galatasaray’ın cezasını onayladı. 4 isim bu defa, bireysel başvuru haklarının doğduğunu belirterek, cezanın kaldırılması için Avukat Seda Atalay aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, “Suç ve cezada kanunilik ilkesi gereği, suçluluğu sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz ve cezalandırılamaz. Ceza sorumluluğu şahsidir” diyen Anayasa’nın 38. maddesinin ihlal edildiği kaydedildi. Manisa’daki Fenerbahçe-Galatasaray maçına gitmedikleri halde kombine kart ve Passolig kartı sahiplerinin cezalandırılmasının Anayasa’ya aykırı olduğu ifade edilerek, polisin olayları çıkaranları tespit ettiği ve bu kişilerin cezalandırılması gerektiği savunuldu. Tüketici haklarının anayasal teminat altında olduğu da vurgulanan dilekçede, “Başvurucular, Galatasaray’ın kendi stadında yapacağı futbol maçlarını izleme hakkını satın aldı. Ancak kendilerinin sebebiyet vermediği olaylar gerekçesiyle, 13 Eylül 2014’te oynanan Galatasaray- Eskişehirspor futbol maçını izleyememeleri anayasal hak ihlalidir” denildi.

Anayasa Mahkemesi ise geçtiğimiz günlerde başvuruyu kabul etti.

Habertürk'te yayımlanan haberin tamamını okumak için tıklayın