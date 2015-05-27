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Spor

Fenerbahçe tribün kapattı

Sarı lacivertli yönetim, cumartesi günkü Kasımpaşa için Migros Tribünü biletlerini satışa çıkarmadı

27 Mayıs 2015 22:28

Spor Toto Süper Lig'in bitimine bir hafta kala şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasatay'a kaptıran Fenerbahçe, 30 Mayıs Cumartesi günü sahasında oynayacağı sezonun son maçında, Migros Tribünü için bilet satışı yapmadı. 

Radikal'in haberine göre, sezonun son haftasında olay çıkmasından çekinen yönetim, Migros Tribünü için bilet satışı yapmadı. Böylece bu sezon Okul Açık Tribünü'ne taraftar alınmayan Şükrü Saracoğlu'nda, bir tribün daha Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) herhangi bir ceza gelmemesine karşın kapanmış oldu.

Öte yandan Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci Üyeler ve Premium Kart sahipleri 3 adet bilet alabileceği belirtildi. Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa maçını izlemek için en az 140 TL ödemek zorunda kalacak. 

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