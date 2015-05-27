Aziz Yıldırım: Doğru ya da yanlış her şeyi Fenerbahçe için yaptım

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulüp tesislerinde duygusal bir konuşma yaptı. Yıldırım, hayatını Fenerbahçe'ye adadığını söyledi.

17 yıllık başkanlık döneminde zaman zaman ailesini ikinci plana attığını belirten Yıldırım, kongrede aday olacağının sinyallerini verdi.

Yıldırım, "Fenerbahçe'nin ve bizim üzerimize atılmış bir şike davası var. Benim tek arzum bunun temizlenmesi. Ben ömrümü Fenerbahçe'ye adadım. Her şeyi Fenerbahçe için yaptım. Doğru yaptım, yanlış yaptım ama Fenerbahçe için yaptım" dedi.

8 Temmuz'da görülecek mahkeminin sonucunu beklediğini belirten Aziz Yıldırım, "Tek arzum mahkemenin artık karar vermesi ve bizlerin de yaşamında yeni bir sayfa açması" ifadelerini kullandı.