T24 LogoT24 Logo
Spor

Aziz Yıldırım: Doğru ya da yanlış her şeyi Fenerbahçe için yaptım

Yıldırım, kongrede aday olacağının sinyallerini verdi

27 Mayıs 2015 09:43

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulüp tesislerinde duygusal bir konuşma yaptı. Yıldırım, hayatını Fenerbahçe'ye adadığını söyledi.

17 yıllık başkanlık döneminde zaman zaman ailesini ikinci plana attığını belirten Yıldırım, kongrede aday olacağının sinyallerini verdi.

Yıldırım, "Fenerbahçe'nin ve bizim üzerimize atılmış bir şike davası var. Benim tek arzum bunun temizlenmesi. Ben ömrümü Fenerbahçe'ye adadım. Her şeyi Fenerbahçe için yaptım. Doğru yaptım, yanlış yaptım ama Fenerbahçe için yaptım" dedi.

8 Temmuz'da görülecek mahkeminin sonucunu beklediğini belirten Aziz Yıldırım, "Tek arzum mahkemenin artık karar vermesi ve bizlerin de yaşamında yeni bir sayfa açması" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

aziz yıldırımfenerbahçeher şeyyaptımkulübasın toplantısıbaşkanaday

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24