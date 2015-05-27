Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'yi şerefsizlere, çapulculara bırakmam, yeniden adayım

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, kendisini istifaya davet eden tam sayfa ilana tepki gösterek "Bu tehditlerden dolayı adayım" dedi.

Aziz Yıldırım, "Takıma yumurta atıyorlar, saldırıyorlar. Be şerefsizler, bu takım kurşunlandı. Hepsini tek tek tespit ettim. Bu ilanı verenler her şeyi yapıyor, stattaki organizasyonlar, GFB'ye destek olanlar bu ilanı verenler. Yürekleri olmayan, evlerinden dışarı çıkamayan adamlar gazeteye verdikleri ilanı gelsinler kulübe versinler" diye konuştu.

Yıldırım, "Kongre üyeleri kimi seçerse ona saygı göstereceğiz. Ben başkanlığı bıraktıktan sonra da bu çapulculara kulübe bırakmam, çapulcular olmayacak. Bunların kim olduğunu da kongrede tek tek açıklayacağım. Fenerbahçe'yi iyi yöneticiler yönetecek, hepsiyle de görüşüyorum" diyerek ilanı verdiğini öne sürdüğü gruba tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Şükrü Saracoğlu Stadı 1907 Tribünü'nde düzenlediği basın toplantısında, 30-31 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurul ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün 1 numarası şunları söyledi:

‘Bırakmayı düşünüyordum ama...’

"Belki görevi bırakma yönünde de bir düşüncem vardı. Burada '1-2 gün düşünüp kararımı vereceğim' diyecektim ama ilanla birlikte kararım değişti. Ama gazeteyi görünce kararım değişti. Burada padişahlık olmaz. Burada demokrasi vardır. Genel kurul vardır, aday olursunuz ve seçildiğiniz süre boyunca kulübü yönetirsiniz. Ama tehditle kimseyi yolundan döndüremezsiniz.

'Bu tehditlerden dolayı adayım'

Ayak oyunlarıyla yapılacak her hadisenin karşısında beni bulurlar. Önce buraya isimlerini yazacaklar. 20 kişi toplanıp bir metin yazıyorlar. Bu metnin nereye gittiğini bilmiyorlar. Eğer bir şeyler yapacağınıza inanıyorsam zaten görevi bırakırım. Bu tehditlerden dolayı adayım. Ne zamana kadar, mahkemeye kadar. Mahkemenin ertesi günü kongre kararı alacağım. Ben buradayım, hepsini de kongreye bekliyorum. Kimsenin adaylığına da mani olmuyorum.

‘Be şerefsizler...’

"Takıma yumurta atıyorlar, saldırıyorlar. Be şerefsizler, bu takım kurşunlandı. Hepsini tek tek tespit ettim. Bu ilanı verenler her şeyi yapıyor, stattaki organizasyonlar, GFB'ye destek olanlar bu ilanı verenler. Yürekleri olmayan, evlerinden dışarı çıkamayan adamlar gazeteye verdikleri ilanı gelsinler kulübe versinler. Kongre üyeleri kimi seçerse ona saygı göstereceğiz. Ben başkanlığı bıraktıktan sonra da bu çapulculara kulübe bırakmam, çapulcular olmayacak. Bunların kim olduğunu da kongrede tek tek açıklayacağım. Fenerbahçe'yi iyi yöneticiler yönetecek, hepsiyle de görüşüyorum."

'Mahkeme kararını bekliyorum'

3 Temmuz süreci ile ilgili 'yeniden yargılama'nın sürdüğüne vurgu yapan Fenerbahçe Başkanı, "Benim tek davam var, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne atılan lekenin temizlenmesi. Mahkeme ayın 7'sinde veya 8'sinde. Mahkemeden olumlu yönde bir karar verilirse, Fenerbahçe ve biz temizlenmiş olacağız. Aksi yönde bir karar çıkarsa zaten görevimden istifa ederim. Fenerbahçe'nin sırtında böyle bir leke taşıtmam" şeklinde konuştu.

‘İsmail Kartal'a kefilim’

4. yıldız mücadelesinde ezeli rakip Galatasaray'a mağlup olmaları hakkında ise Yıldırım, "Evet şampiyonluğu kaybettik. Benim suçum. Çok üzgünüm. Kendi kendime düşünüyorum. Kendi kendime soruyorum; neden başarılı olamıyorsun? İsmail Kartal'a kefilim. Transfere 50 milyon Euro harcasaydım şampiyon olurdum. Çok kıymetli mi olacaktı? Fenerbahçe'yi batağa mı sürükleseydim? Transfer yapardım ama kulübün geleceği olmazdı" diye konuştu.