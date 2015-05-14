Fenerbahçe'ye tribün kapatma cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü'ne, Medicana Sivasspor'la oynadığı maçtaki "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle tribün kapatma ve 37 bin 500 lira para cezası verdi.



PFDK, SAİ Kayseri Erciyesspor futbolcusu Papa Diakhate'ye de Merin İdmanyurdu maçında, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı harekette bulunduğu nedeniyle bir resmi müsabakadan men cezası verdi.

Ceza verilen diğer takımlar şu şekilde:

-Gaziantepspor karşılaşmasındaki saha olaylarından ötürü Beşiktaş'a 10 bin TL para cezası

-Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle Gaziantepspor'a 12 bin TL para cezası

-Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle Konyaspor'a 9 bin TL para cezası

-Zaman çizelgesine uyulmaması gerekçesiyle Kasımpaşa'ya 10 bin TL