'İki patlamada da cep telefonu düzeneği var, biri net olarak TNT'

Diyarbakır'daki HDP mitinginde resmi açıklamaya göre 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 80 kişinin yaralandığı patlamalarla ilgili konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, "Patlamalardan biri kesin olarak TNT, cep telefonu düzeneği iki patlamada da var. Biri net ve kesin olarak TNT, diğerinin de TNT olma ihtimali çok yüksek" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, seçim bölgesi Diyarbakır'da HDP mitingine düzenlenen saldırıyla ilgili konuştu.

Mehdi Eker'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.

Hayati Kurul, Şehmuz Kaçan adlı vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Bu iki vatandaşımız defnedildiler. Allah'tan rahmet diliyoruz.

Yaralılar tedavi altında. 80 civarında hastanelerde tedavisi devam eden vatandaşımız var.

Yaralıların çoğu ağır değil

Hastanede bulunan 80 civarındaki vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz

Aralarında 2 polis var.

Patlama ile ilgili emniyetten de uzaman bir ekip geldi. Olay yeri incelemesi geç saatlere kadar devam etti.

Deliller toplandı, değerlendiriliyor. Kesin olarak TNT biri

Bilyeli ve cep telefonu düzenekli.

Biri net ve kesin olarak TNT, diğerinin de öyle olması büyük ihtimal ama kesinleşmedi.

Bu alçakça, bu haince saldırıyı yapanlar yakalanacak. 7 Haziran’a, demokrasiye yapılan bir saldırıdır.

Bütün demokratik sisteme yapılmış bir saldırı. Bunun siyasal sonuçlarının ne olacağının farkındayız.

Türkiye Cumhuriyet’i olarak bunu ortaya çıkaracak her türlü titiz çalışmayı yapıyoruz.

Seçimden 2 gün önce bunu yapmak açık şekilde demokrasi saldırısıdır.