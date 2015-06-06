Altan Tan'dan dikkat çeken Diyarbakır iddiası: Amaç seçimleri ertelemek

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, HDP mitingindeki patlamayla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

CNN TÜRK 'te "Ne Oluyor?" programında Şirin Payzın'ın konuğu olan HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Diyarbakır'da HDP mitinginde yaşanan patlamayı provokasyon olarak değerlendirdi.

"Bizim görevimiz bu provokasyonu durdurmak" diyen Tan, "Esas amaç şuydu. Binlerce kişi bu izdihamda hayatını kaybedecek. Diyarbakır infiale kapılacak, diğer illere yayılacak ve seçimler iptal edilecek. Çok açık ve seçik. Yapılmak istenen bu" iddiasında bulundu.