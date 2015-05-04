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Politika

İki öğrenciye Erdoğan'a hakaretten gözaltı

Ege Üniversitesi'nde iki öğrenci duvarlara yazdıkları yazıda hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı

04 Mayıs 2015 18:56

İzmir'de iki üniversite öğrencisi, kampüs içerisindeki duvarlara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren yazılar yazdıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan adliyeye sevkedilen öğrenciler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İddiaya göre polis ekipleri bu sabah, Ege Üniversitesi Kampüsü içerisindeki bazı duvarlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren yazılarla, 'Saltanata son verin' ve '6 Mayıs'ta Denizler için yürüyoruz' sözlerinin yazılı olduğunu gördü. Ekipler, yaptıkları araştırmada yazıları Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) üyesi Felsefe Bölümü öğrencisi Deniz T. ile İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Ahmet G.'nin yazdığı bilgisine ulaştı. İki öğrenci, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı.

 

Savcı serbest bıraktı

 

İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen iki öğrenci, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öğrenciler avukatları Haluk Yurtsever ile birlikte, elleri kelepçeli olarak adliyeye getirildi. CHP İzmir milletvekilleri Alaatin Yüksel ve Mustafa Moroğlu da adliyeye gelip iki öğrenciyle görüştü, onlara destek oldu. Şüpheli öğrenciler Deniz T. ve Ahmet G., müracaat savcısı Bekir Raif Aldemir tarafından ifadeleri alındıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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