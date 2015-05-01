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Human Rights Watch'tan çağrı: Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması kalksın

Son olarak 24 yaşındaki avukat Umut Kılıç Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanmıştı

01 Mayıs 2015 13:59

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch/HRW) “cumhurbaşkanına hakaret” soruşturmaları ve davalarıyla ilgili açıklama yaptı, “hükümetin seçim öncesi muhaliflerin peşine düştüğünü” ifade etti. HRW, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle kovuşturmaya uğrayan avukatın tutukluluğunun mahkemece dün kaldırılarak serbest bırakıldığını, ancak avukatın daha baştan böylesi bir suçlamaya maruz kalmaması gerektiğini söyledi.

 “24 yaşındaki Umut Kılıç, son aylarda hakkında cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma açılarak ciddi bir gerekçeye dayandırılmaksızın tutuklanan kişilerden yalnızca biri.”

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Türkiye araştırmacısı Emma Sinclair-Webb “Türkiye'nin, kamu görevlilerine hakaret suçlamasıyla insanlar hakkında kovuşturma yürütmeye bir son vermesi gerekiyor” dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Türkiye araştırmacısı Emma Sinclair-Webb “Türkiye'nin, kamu görevlilerine hakaret suçlamasıyla insanlar hakkında kovuşturma yürütmeye bir son vermesi gerekiyor” dedi.

Bianet'te yer alan habere göre, HRW'nin avukat Kılıç'la ilgili açıklaması şöyle:

"Kılıç 21 Nisan'da, Ankara'da Adalet Bakanlığının hakim adaylığı sınavı mülakatı sırasında girdiği tartışmadan sonra tutuklandı. İddiaya göre Kılıç'ın kurul üyeleri, hükümet ve cumhurbaşkanı hakkında eleştirel yorumlarda bulunmasının ardından, mülakat kurulunun bakanlığa bağlı üst düzey üyeleri polis çağırarak Kılıç'ı gözaltına aldırttı."

"Kılıç mahkeme tarafından tutuklanarak hapse gönderildi. Cumhurbaşkanına hakaret suçunun kovuşturulması için kendisinin izni gereken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kovuşturma izni verdi ve 27 Nisan'da Ankara'da bir savcı TCK'nın 299/1 maddesine dayandırarak Cumhurbaşkanı'na hakaretten iddianame hazırladı. Kılıç hapis cezası alabilir ve 53. madde uyarınca kamu görevi yapmaktan men ve seçimlerde oy verme haklarından mahrum edilebilir."

"Savcılık iddianamesi olayla ilgili Adalet Bakanlığı'nın üst düzey memurlarının onayladığı tutanağı temel alıyor. Tutanakta Kılıç'ın, mülakat kurulunun 'mevcut sistemin işbirlikçileri, faşist Ak Parti iktidarının uşakları" olduğunu ve 'dışarı çıkarılırken 'hırsız, katil Recep Tayyip Erdoğan' şeklinde slogan attığının duyulduğu' iddia ediliyor."

"İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne konuşan avukatları, Kılıç'ın olayın bu versiyonunu kabul etmediğini ve yargının kayırmacılığı yüzünden Kılıç'ın yazılı sınavı geçmesine rağmen hakim olarak atanmasının engellendiğine inandığını söyledi."

 

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