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Avukata 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması!

Avukat Umut Kılıç, Cumhurbaşlanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne konuldu

22 Nisan 2015 00:34

Afyonkarahisar Barosu’na kayıtlı Avukat Umut Kılıç, bugün Adalet Bakanlığı’nda girdiği hakimlik mülakat sınavında yaşanan tartışma sonrasında "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Nurettin Kurt’un Hürriyet’te yer alan haberine göre, daha önce de sınava giren ve 85 puan alan Avukat Kılıç ikinci defa mülakat sınavına girdi. Ancak sınav sırasında komisyonda bulunan diğer hakimler ile tartışma yaşandı. İddiaya göre Avukat Kılıç, “Siz zaten beni almayacaksanız neden boşuna yoruyorsunuz, Faşist Erdoğan’ın adamlarısınız” diyerek tepki gösterdi. Komisyon üyeleri hemen bir tutanak tuttu ve avukat gözaltına alındı. Cumhurbaşkanına yanı sıra ve kamu görevini yapan kişilere de hakaret suçlamasıyla savcılığa sevk edilen Kılıç, savcılığın talebi üzerine Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne konuldu. Olaya tepki gösteren Ankara Barosu’ndan bir grup avukat akşam saatlerinde meslektaşlarını Sincan Cezaevi’nde ziyaret ettiler. Ankara Barosu’nun sabah saatlerinde tutuklamaya itiraz edecekleri belirtildi.

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