IKBY referandumu Suriyeli Kürtleri umutlandırdı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumu Suriyeli Kürtleri umutlandırdı. Özerklik için Suriye yönetimiyle iki görüşme yaptıklarını belirten Kürt yetkililer, bundan sonraki dönemde müzakereler için şansın arttığını düşünüyor.

IKBY pazartesi günü (25 Eylül 2017) düzenlediği bağımsızlık referandumu, Suriyeli Kürtlerin özerklik umutlarını artırdı. Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin kontrolü altındaki bölgedeki üst düzey Kürt yetkililer İlham Ahmed ve Fevziye Yusuf, Reuters haber ajansına verdikleri demeçte, Kuzey Irak’taki referandumun, Şam hükümeti ile olası özerklik müzakereleri için Suriyeli Kürtlerin elini güçlendirebileceği görüşünü dile getirdi.

PYD'yi de bünyesinde barındıran Demokratik Suriye Meclisi'nin Eş Başkanı İlham Ahmed, Suriyeli Kürt yetkililerin özerklik konusunu görüşmek için daha önce Şam yönetimi ile iki kez biraraya geldiğini, ancak Rusya aracılığında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadığını söyledi.

Şam'da söylem değişikliği

Esad yönetimi yaklaşık 6 yıldır süren iç savaş süresince Kürtlerin özerklik planlarına karşı çıkıyordu. Ancak Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim pazartesi günü Kuzey Irak’ta yapılan referandumun ardından, Şam yönetiminin, IŞİD ile mücadele sona erdikten sonra Kürtlere özerklik verilmesini müzakere etmeye açık olduğunu söyledi. Bu değerlendirmeye atıfta bulunan Kürt politikacı Ahmed, Şam yönetimi için "Eğer bu tür yorumlar devam ederse bunun etkileri olumlu olacaktır" diye konuştu.

Suriyeli Kürtlerin bağımsızlık istemediğini vurgulayan İlham Ahmed, Şam yönetimi için "Biz her zaman müzakereye açık olduğumuz mesajını verdik. Ruslara Suriye rejimini müzakereye ikna etmeleri gerektiğini ilettik" diye konuştu. Esad yönetimi ile yapılan iki görüşmede Şam’ın özerk bölgelerin geleceği ve Suriye’de bir federal sistem taleplerini "pek ciddiye alır görünmediğini" kaydeden Kürt politikacı, "Özerklik Suriye’den ayrılmak anlamına gelmiyor" vurgusunu yaptı.

Yusuf: Suriye ve Irak'taki gerçekler farklı

Suriyeli Kürtlerin Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) üst düzey isimlerinden Fevziye Yusuf da Şam’ın Kuzey Irak’taki referandumun ardından Suriyeli Kürtlere olan yaklaşımını benzer bir biçimde değerlendirdi. Kuzey Irak’taki referandumun Şam yönetiminde daha uzlaşmacı bir tutuma yol açtığını kaydeden Kürt politikacı, "Bu olumlu bir adım. Son altı yıldır gösterdiğimiz çabalar ile askeri ve siyasi zaferlerimiz, Suriye hükümetini müzakereye yönlendirmede önemli rol oynadı" yorumunda bulundu.

Fevziye Yusuf, Suriye’nin kuzeyindeki Kürtlerin, Iraklı Kürtlerin kendi geleceğine karar verme hakkına saygı duyduğunu, ancak bağımsızlık referandumu gibi bir yol izlemeyi düşünmediklerini vurguladı. Suriye ve Irak’taki gerçeklerin aynı olmadığını söyleyen Yusuf, "Ancak Kürt halkının dışlanması, siyasi ve kültürel haklarından mahrum bırakılmaları durumunda tabii ki bu durum bir süre sonra bağımsızlık talebine yol açacaktır" diye konuştu.

Türkiye ve İran'a karşı IKBY'ye destek

Suriyeli Kürt yetkililer İlham Ahmed ve Fevziye Yusuf, bağımsızlık oylamasının ardından Türkiye ve İran'ın Iraklı Kürtlere yönelik baskısının artması durumunda IKBY'ye destek olabilecekleri mesajı da verdi. Ahmed, Ankara ve Tahran'ın abluka tehditleriyle ilgili olarak, "Eğer yolları kapatırlarsa IKBY'nin bir rota açması ve muhtemelen Kuzey Suriye ile iş yapması gerekecek. Bu tabii ki iyi bir şey olur" diye konuştu.

PYD ile silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG), Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana IŞİD'den ele geçirdikleri bölgelerde ilan ettikleri kantonlarla şu an Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini kontrolünde bulunduruyor.