Katar Hava Yolları, IKBY uçuşlarını iptal etti

Bağdat'ın referandum nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yönelik uçuşları durdurması talebine uymayacağını açıklayan Katar Hava Yolları, Irak Sivil Havacılık Kurumu'nun kararı doğrultusunda bölgeye tüm uçuşlarını iptal etti.

Daha önce 'hava sahasının kapatılması veya uçuşlarda güvenlik sorunlarının oluşması gibi engeller olmadığı sürece Erbil'e yönelik seferlerine devam edeceği' açıklanan Katar Havayolları'nın Iraklı yetkililerin açıklaması üzerine bölgeye olan uçuşlarını durdurduğu belirtildi.

Katar Hava Yolları'nın sitesinden yapılan açıklamada, "Iraklı yetkililerin tüm uluslararası uçuşların askıya alınabileceğini söylemesi nedeniyle Erbil ve Sülaymaniye içine ve içinden olan tüm uçuşlar iptal edildi" denildi.

Duyuruda Erbil ve Süleymaniye uçuşlarının 29 Eylül-1 Ekim arasında çift taraflı olarak durdurulduğu belirtildi.

Lübnan, Mısır ve Türkiye de IKBY uçuşlarını durdurmuştu.