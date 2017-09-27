Barzani'den Erdoğan'ın 'petrol vanası bizde' açıklamasına yanıt

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'vana' çıkışına yanıt verdi.

Barzani, "Petrol boru vanası Türkiye'nin elindedir ama Türkiye ile imzalanan bir anlaşmamız var. Tam tersine biz doğalgaz borusu döşeme çalışması içindeyiz" dedi.

Barzani, "Yapılan referandumun Türkiye milli güvenliğine bir tehdit olarak algılanmasını istemiyoruz. Türkiye ile olan ilişkimiz eskiye dayalıdır ve devam edecektir. Kesinlikle sınırları değiştirmeyeceğiz. Sınırlar olduğu gibi kalacaktır. Türkiye ile diyaloğu geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Savaşa gidecek bir bağımsızlık istemiyoruz" diyen Barzani, "Bağdat ile diyalog yöntemleriyle çözüm istiyoruz. Türkiye bizim dışarıya açılan kapımızdır. Bölge için istikrar faktörü olacağız" ifadelerini kullandı.

"Sınır kapısının kapatılması kimsenin çıkarına değil"

TSK'nın Habur'da yürüttüğü tatbikata da değinen Barzani, "Tatbikatın sınırlarımızın içine getirileceğine inanmıyorum. Ancak bu tarafa geçmeyi düşünürse kesinlikle buna karşı tavrımız olacaktır. Ancak böyle birşey olacağını beklemiyor ve zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

Barzani, "Habur sınır kapısının kapatılması kimsenin çıkarına değil, her iki tarafta yaşayan halk zarar eder" dedi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, IKBY'de yapılan referandumun ‘buram buram fırsatçılık’ olduğunu belirterek, "Giriş çıkış kapatılacak. Bakalım petrolünü nereye akıtacak ya da satacak? Vana bizde. Vanayı kapattığımız anda o iş de bitti" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, yaptırımlar uygulamaya başladığı zaman IKBY'de gıda ve giyecek sıkıntısı yaşanacağını söylemişti.