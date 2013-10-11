İhvan, darbenin 101. gününde yürüdü

Mısır'da darbenin 101. gününde darbe karşıtları protestolarına devam ediyor. Başkent Kahire ve İskenderiye'de yürüyüşler düzenlendi, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kalabalık, cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında darbe karşıtı sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı, davullar çaldı. Mısır'ın ikinci büyük şehri İskenderiye'de ise Mursi yanlıları ve karşıtları arasında çatışma çıktı, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Mursi yanlıları geçtiğimiz hafta pazar günü başkent Kahire'deki Tahrir meydanına girmek istemişti. Yapılan müdahale sonucu 57 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı, 423 kişi gözaltına alındı.